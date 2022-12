Philips start uitrol Android 11 voor televisies uit 2019 en 2020

Philips slaat het uitrollen van Android 10 over en komt direct met Android 11 voor televisies uit 2019 en 2020. De nieuwe firmware rolt per direct uit, maar het kan even duren voordat ook jij de nieuwe update hebt.

Het gaat om de modellen waarbij de typenummers eindigen op 04 (2019) en 05 (2020). Deze televisies lanceerden met Android 9. Het heeft dus nog even geduurd voordat we de eerste grote update voor deze televisies zien. Volgens flatpanelshd slaat Philips, net als Nvidia, Android 10 helemaal over omdat het eigenlijk geen nieuwe relevante functies voor gebruikers met zich meebrengt. Android 11 voor tv’s is ook een kleine update, maar brengt wel een aantal nieuwe dingen met zich mee.

Zo is daar Gboard TV keyboard waarbij gesproken woorden tot tekst omgezet kunnen worden en is er voorgesteld typen. Dit moet het invoeren vele malen gemakkelijker maken. Ook is er HDMI ALLM (Auto Low Latency Mode) ondersteuning binnen apps en is er ondersteuning voor een groter scala aan gamecontrollers als de Nintendo Switch Pro en Valve’s Steam Controller. De update brengt ook de beveiligingsupdate van november 2022 met zich mee.

Advertentie

Deze televisies van Philips krijgen de update naar Android 11

Firmware TPM191E_R.201.000.215.200 rolt per direct uit, maar het kan nog enkele maanden duren voordat de update wereldwijd is uitgerold. Er is geen downloadlink beschikbaar, dus je moet wachten tot de update ‘over-the-air’ vanzelf binnenkomt. De volgende televisies krijgen de nieuwe update: