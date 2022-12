Matter is nu ingeschakeld voor Google Nest-apparaten en Android

Dit heeft Google in een blogbericht bekendgemaakt. Volgens Google is het nu nog gemakkelijker geworden om je smarthome in gebruik te nemen. De Google Nest-apparaten, samen met Android-telefoons, zijn nu ‘Matter-enabled’.

Matter-ondersteuning voor Google-apparaten betekent dat ze helemaal klaar zijn voor de nieuwe smarthomestandaard, waarmee je in principe ‘alles met alles’ kunt verbinden. Je hoeft dus niet meer op de verpakking te kijken of een product wel met jouw producten werkt. Vrijwel alle grote bedrijven gaan met Matter aan de slag, waardoor smarthome-producten nog een stukje toegankelijker worden. Google heeft de Nest Wifi Pro, Nest Hub Max en de Nest Hub (2e generatie) van een update voorzien, zodat ze werken als Thread Border Routers. Lees alles over de nieuwe smarthomestandaard Matter.

Matter Fast Pair

Voor Android geldt dat ze Matter-ondersteuning voor ‘Fast Pair’ hebben toegevoegd. Heb je wel eens oordopjes gebruikt met Fast Pair? Open de oplaadcase en de oordopjes gaan zoeken. Android herkent het direct en vraagt of je de oordopjes wil verbinden. Zo gaat het ook met Matter-producten. Het Matter-product zoekt en Android herkent het meteen en vraagt of je de setup verder wil voltooien. Hiermee moet het volgens Google net zo gemakkelijk zijn om smarthome-apparaten te verbinden als om oordopjes aan te sluiten op je telefoon.

Op dit moment zijn er nog weinig Matter-apparaten te koop. In het nieuwe jaar verwachten we een flinke boost in zowel nieuwe producten die Matter ondersteunen als oudere producten die een update voor de nieuwe smarthomestandaard krijgen. Google is er met de Nest-producten en Android in ieder geval alvast helemaal klaar voor.