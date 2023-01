Bestanden overzetten van computer naar smartphone of tablet doe je zo

Bestanden overzetten met een usb-kabel

Wanneer je simpelweg heel veel bestanden wil overzetten, dan ben je vaak aangewezen op de oudste en tevens meest betrouwbare methode: de usb-kabel. Dit is een snel en pijnloos proces, mits je natuurlijk de juiste usb-kabel gebruikt. Telefoons en tablets hebben (zeker vanaf eind 2024) allemaal een usb-c-aansluiting, waardoor één kant van de kabel die usb-c moet zijn. De poort op je computer is wellicht wat ouderwetser en maakt gebruik van usb-a.

Het kan zijn dat jouw situatie anders. Mogelijk heb je een oude smartphone of tablet met een micro-usb-poort. En anders heb je misschien wel een zeer moderne, high-end laptop met alleen usb-c-poorten aan boord. Zodra je weet welke kabel je nodig hebt, dan kun je online op zoek gaan naar de juiste middelen. En wie weet: in elk huis is er een grote doos of bak met kabels die niemand gebruikt. Mogelijk zit de kabel die je nodig hebt gewoon in die doos of bak; het kijken waard.

Mocht je twijfelen over welke usb-kabel je precies nodig hebt, check dan in de handleiding van het product welke aansluiting er op jouw apparaat zit. Je vindt dit soort gegevens vaak ook op de website van de fabrikant. Heb je de correcte kabel? Stop hem dan in je smartphone of tablet en in de computer. Op het scherm van je smartphone of tablet verschijnt nu de vraag hoe je het apparaat wil gebruiken; geef hier aan dat je bestandoverdracht tot stand wil brengen.

Keer nu terug naar de computer. Als het goed is, is er nu een geopende map met daarin de inhoud van je smartphone of tablet. Ook zie je een eventueel geplaatste sd-kaart staan. Bestanden overzetten is vervolgens een peulenschil. Het enig wat je hoeft te doen is de bestanden te selecteren op je pc en ze te kopiëren (je kunt ze ook met de muis verplaatsen) naar de opslag van je smartphone of tablet. Daarna hoef je enkel nog maar te wachten totdat het proces volledig voltooid is.