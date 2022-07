Xbox Game Pass Ultimate nu beschikbaar op deze Samsung TV’s

Xbox Game Pass Ultimate is een echte uitkomst. Niet alleen heb je via deze abonnementsdienst onbeperkt toegang tot een groot aanbod aan verschillende games, ook kun je via cloudgaming spelen op andere apparaten. Bijvoorbeeld je laptop of smartphone, maar nu ook via Samsung TV’s. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft bekendgemaakt dat sinds vorige week Xbox Game Pass Ultimate op een aantal modellen beschikbaar is via de app in de Gaming Hub. Eerder al werd bekend dat de Xbox-app naar de televisies van Samsung zou komen.

Xbox Game Pass Ultimate is sinds vorige week beschikbaar op de Samsung 2022 Neo QLED 4K en 8K TV’s, QLEDs en de Smart Monitor Series.

Samsung heeft als doel het dagelijks leven via onze innovaties zo leuk en comfortabel mogelijk te maken,” zegt Tonnie van Schijndel, Senior Marketing Manager TV & Audio van Samsung Benelux. “Dat sluit perfect aan bij de missie van Xbox om gamers over de hele wereld plezier te bezorgen. Door de handen ineen te slaan, vergroten we ons bereik en maken we nog meer mensen blij. Dat deden we al met de Xbox Game Pass Ultimate op Galaxy-smartphones nu kan je simpelweg de Xbox app starten op je Smart TV voor ongestoord gamen op een groot scherm.”

App installeren en gamen maar

Je hebt een Game Pass Ultimate-abonnement nodig van 12,99 euro per maand om via je Samsung TV en cloudgaming de games te spelen zonder aangesloten spelcomputer. De uitzondering is Fortnite, dat is ook zonder lidmaatschap kosteloos te spelen. Cloud gaming via de Xbox-app is net zo eenvoudig als je favoriete series streamen. Je installeert de app, sluit draadloos je controller aan en bent klaar om te gamen.