Review: Panasonic Lumix DC S9 Fullframe L-mount

Een sociale media workflow met direct foto en video uit de camera geschikt voor publicatie en bewerken in de Cloud, dat is de huidige trend bij content creation. Deze beeldmakers zijn op zoek naar compacte hoogwaardige, liefst fullframe, camera’s die een intuïtief verlengstuk van de eigen creativiteit zijn. Daar komen dan ook steeds meer cameramodellen voor beschikbaar.

Een behoorlijk uniek model in dit genre is de Panasonic Lumix DC S9. De foto’s geschoten met de 24,2 MP BSI CMOS geschoten beeldsensor doen niet onder voor de andere S-modellen uit de Panasonic-stal. Maximaal 30 beelden per seconde. Bij video 6,2K op 30P en 4K op 60P. De topmodellen smartphones hebben in deze het nakijken. Verder in deze noemenswaard zijn het MP4 Lite-opnameformaat, de realtime LUT-functie met bijbehorende Lumix Lab app en leverbaar in vier stijlvolle kleuren.

Body

Het camerahuis van S9 maakt een charmante en modieuze indruk. Dat komt in ons geval door de stijlvolle rode bekleding die goed combineert met het donkere lakzwart. De ingegraveerde witte tekst Lumix, zwarte bedieningsknoppen met witte opschriften, donkerrode recordknop en nog een rood accentblokje voor de duimgrip maakt het helemaal af.

De afmetingen zijn niet echt heel compact, 126 x 74 x 47mm bij een gewicht van 486 gram. Uiteraard kan je dat ook niet verlangen bij een fullframe body. Er is geen EFV-zoeker. Wel een volledige articulerend (uitklapbaar en roteerbaar) 3 inch touch viewerscherm van 1,84 Megadot. De videomaker zal dat niet erg vinden. Bij fotografen geeft geen zoeker wel het nodige gemopper tijdens het beoordelen van het op te nemen beeld bij veel omgevingslicht. Wij hadden op de redactie echter nog wel een schermkapje liggen en dat scheelt een flinke slok op een compositieborrel!

De bediening is relatief eenvoudig, rechttoe rechtaan en intuïtief. Met de PASM-mop stel je de meest gebruikte functies duidelijk klikbaar in. Om de ontspanknop zit een geribbeld instelwieltje in. Er zijn afzonderlijke knoppen voor de belichting +/-, AFON, afspelen, een rode recordknop, Quick-menu, Display, Terug en Vuilnisbak. Het kiezen van een LUT heeft ook een eigen toets. Een joystick ontbreekt.

Het menu kies & muis-gebied met menu en Set, Drive en Timer heeft een aantal extra functies: ISO, witbalans en Timer plkus scherpstel-centrum. De Panasonic menu’s zijn duidelijk en logisch gerangschikt. Er is alleen een duimrust en geen handgreep. Bij de aansluitingen een kleine HDMI en USB-C (tevens opladen en netvoeding). Verder een gewone (cold) accessoireschoen.

In de bodemplaat achter een klepje de BLK22 LithiumIon accu en een SD-geheugenkaartslot type UHS-II. Er wordt geen acculader meegeleverd. Schaf er eentje met een extra accu aan!

In het algemeen ligt de body lekker in de hand en valt comfortabel te bedienen Met de F8 26 mm pancake blijft het allemaal heerlijk compact. Ook een 20-60mm Lumix zoomobjectief houdt de zaak goed in evenwicht. Bij langere objectieven wordt de camera, zonder compensatie, topzwaar.

Fasedetectie AF in beeldstabilisatie

Zoals verwacht beschikt ook de Lumix DC S9 over fasedetectie AF. In de praktijk snel, betrouwbaar en slim selectief. Het focusseersysteem zit er zelden naast en heeft een prima tracking. En de AF houdt ook de vlogger, fluks bewegende objecten en voorwerpen nauwkeurig in het oog. Via het touchscreen valt het AF-punt nauwkeurig te plaatsen. De AI met machineleren objectherkenning en tracking verkeren nu ook bij Panasonic op hoog niveau.

De beeldstabilisatie doet met 6,5 stops zijn werk naar behoren. Uit de hand met langere sluitertijden of (lichte) teleobjectieven vormt geen enkel probleem. Er zijn twee OIS-modi: Standaard IS met 5 stops en Dual IS2 met 6,5 stops. De stabilisatiemethode is sensor shift.

Focus op social media

Waarom de Lumix DC S9 de content creators zal aanspreken. Als eerste toch het relatief compacte en lichte formaat. Op de body passen ook nog eens topkwaliteit S fullframe wisselobjectieven. De eenvoudige bediening vergt niet veel voorkennis. Foto’s en video in de hoge kwaliteit zijn zo geschoten.

De opmaak met realtime LUTs geeft zowel een sfeervol als professioneel ogend tintje aan de shots. De gratis te downloaden app Lumix Lab zorgt voor snelle omzetting naar voor social media geschikte (lite) formaten. Vaak al in 30 seconden in de Cloud of online.

Een eigen LUT-knop is uniek voor een camera in deze prijsklasse. Je roept er zo tal van opgeslagen stijlen & kleurprofielen mee op. En met de Lumix Lab app kan de beeldschepper hen tevens zelf aanmaken. Een pc of laptop is niet meer nodig. Het concept van de Lumix Lab app nodigt gewoon uit tot het maken van creatieve content (beeldinhoud) voor sociale media. Het omzetten een distribueren van geschikte foto’s of videoclip is relatief eenvoudig en snel. Alles simpelweg met de smartphone. De Lumix Lab app werkt nu al met de S9. De GH7, G9II en S5ii volgen na firmware updates. Bij een aantal Apple iPhones kost het de nodige moeite om de Lumix Lab app met Wifi aan de praat te krijgen. Neem contact op met Panasonic support om dit in specifieke gevallen op te lossen.

Video

De Lumix DC S9 is ontworpen voor het creëren van creatieve videoclips, korte reportages en vlogging. Daarin munt dit model qua gebruikersgemak dan ook in uit. En dat ook nog eens al een compacte fullframe videocamera. Uiteraard is de DC S9 geen S5IIX of een GH7. Die extra specificaties en mogelijkheden zijn echter helemaal niet nodig voor de beoogde doelgroep.

De videospecificaties zijn voor een compact best indrukwekkend. Te beginnen met 4K 3:2 open-gate video in 25 of 30P (4:2:0 10-bit) met tevens de nieuwe MP4 (Lite) codec. Lekker compact, snel te uploaden en van een hel goede beeldkwaliteit. Voor de fijnproever 6K 3:2 open-gate video met beeldsnelheden tot 30P (4:2:0 10-bit). Of 6K or DCI/UHD 4K gepakt van de volledige full sensorbreedte tot maximaal 30P. Daar mag de reportage/documentaire maker mee gezien worden. Daarnaast DCI/UHD 4K tot maximaal 60P (met een APS-C crop). Uiteraard is er ook Full HD tot 120P aan boord. De dedicated LUT-knop voorziet in het over het opgenomen beeld heen leggen van realtime LUTs. Dit uit cameravoorraad, zelf gemaakt, van elders gedownload of gekocht. Verder noemen wij de nuttige Dual conversion gain sensor met expliciete ‘Dual Native ISO’ gain selectie. Het dynamisch bereik en de ISO-gevoeligheid passen zich hierbij optimaal aan voor de lichtomstandigheden. De V-log biedt een dynamisch bereik van 14 stops.

Het geluid is zoals altijd bij Panasonic op behoorlijk audioniveau. Achter een klein klepje zit een 3.5 mm microfooningang. Er is geen aparte aansluiting voor een hoofdtelefoon. Helaas is een lichte rolling shutter zichtbaar bij kritische onderwerpen. Vermijdt het pannen bij snel bewegende objecten. De body heeft geen interne koeling of ventilator. Warmlopen bij 10 minuten op 6K bij 10 minuten en op 4K circa 15 minuten. Daarna wordt het toch even wachten op afkoelen. Doch voor de meeste korte social media-shots geen bezwaar.

Foto

De gemaakte opnamen in JPEG en RAW zien er net zo goed uit als bij de Lumix DC S5II. Je kunt kiezen uit de beeldverhoudingen 4:3/3:2/16:9/1:1/65:24 De kleurruimte is sRGB, AdobeRGB. Via het touchscreen kan je AF, AE en sluiter selecteren.

In de praktijk een prima fotocamera zij het zonder zoeker en de extra mogelijkheden van de andere S-modellen. Er is bijvoorbeeld geen mechanische sluiter ingebouwd. Wij raden een schermkapje aan om het zicht op de fotografische compositie te verbeteren.

Tot ISO 6.400 zijn de fotografische beelden nog redelijk.

Objectieven en zoom

Wij ontvingen de Lumix DC S9 met een F8 26mm pancake. Dat maakt de camera heerlijk plat en licht. Er zit best heel goed glas in dit objectiefje. De bezwaren zijn F8 als lichtsterkte en handmatige scherpstelling (er past geen AF-motor in de lensvatting).

Wij raden aan om de F3.5 tot F5.6 20-60 mm zoom bij de Lumix DC S9 te gebruiken. Net niet te zwaar, een veelzijdig zoombereik met vlog-groothoek en heel geschikt voor video. Een goed alternatief vormt de18-40 mm zoom in het groothoekgebied. Mocht je even geen teleobjectieven bij je hebben dan voorziet de Lumix S9 in een Crop / Hybrid zoom. De eerste optie maakt een sensor uitsnede. De tweede optie combineert optisch met crop.

Conclusie

De Panasonic Lumix DC S9 is geen S5II in compact-formaat. Die heeft geheel andere pro-specificaties. Deze nieuwe Panasonic camera bedient de doelgroep creatieve beeldmakers, social media gebruikers en vloggers/influencers op hun wenken. Dan krijg je gewoon een heel goede compacte full-

frame hybride systeemcamera. De geboden kwaliteit ligt hoger dan menig gebruiker in deze categorie nodig zal hebben. De LUTs vormen een welkome aanvulling voor sfeervolle shots en postproduction ter plaatse. Voor een betere grip kan je nog de aanschaf van een optionele SmallRig custom-handgreep overwegen.

