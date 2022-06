Samsung Smart TV’s van 2022 krijgen Xbox-app voor cloudgaming

Voor veel mensen is Xbox Game Pass (Ultimate) een uitkomst. Voor een vast bedrag per maand heb je toegang tot een groot aantal games. Niet alleen via je Xbox, maar ook via je pc. Daarnaast kun je veel games in het aanbod ook streamen. Je hoeft dan niets te downloaden, maar streamt de games rechtstreeks naar je laptop, tablet, smartphone of pc. Het werkt vergelijkbaar met Google Stadia en zo kun je dus gewoon gamen op vakantie zonder dat je je spelcomputer hoeft mee te nemen.

Xbox Game Pass cloudgaming naar Samsung Smart TV’s

Er komt nu echter een mogelijkheid bij, want Microsoft heeft aangekondigd dat cloudgaming van Xbox Game Pass ook naar Samsung Smart TV’s komt. Vorig jaar wisten we al dat de mogelijkheid er aan zat te komen, maar nu is het officieel aangekondigd. In een persbericht werd bekendgemaakt dat Samsung en Xbox samenwerken om Xbox Game Pass naar de 2022 Smart TV’s van Samsung te brengen. Op 30 juni moet de nieuwe app lanceren in 27 landen. De app is straks beschikbaar via de Samsung Gaming Hub waar je gewoon kunt inloggen met je Microsoft-account. Ben je geen abonnee? Dan kun je alsnog Fortnite via cloudgaming spelen. De rest van de games vallen wel onder het abonnement en kun je dus enkel spelen als abonnee.

Je kunt gewoon je Xbox Wireless Controller of andere ondersteunde controllers via bluetooth gebruiken. Microsoft laat weten dat de app in de toekomst mogelijk ook naar tv’s van andere fabrikanten komt.