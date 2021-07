Vijf redenen om een Google Chromecast te nemen

Google Chromecast: Handig voor op reis

Heb je al slimme televisie thuis en denk je dat je geen Chromecast nodig hebt? Als je van reizen houdt, dan is zo’n apparaatje toch erg handig. Hij is compact en je kunt hem op veel hotelkamer- of bungalowparktelevisies aansluiten. Zeker als je in Nederland besluit te blijven en de zomer is niet zo zonnig, dan kan het zijn dat je meer tijd binnen besteed dan normaal. Dan is zo’n Chromecast heel handig. Maar ook als je een romantisch weekend met je partner weg bent en voor het slapengaan nog even jullie favoriete serie wil kijken bij een borrel op je hotelkamer: dit apparaatje maakt ‘domme’ televisies slim, wat ook heel handig is als je in het buitenland bent, waar vaak weinig televisiezenders te kijken zijn in onze taal of in het Engels.