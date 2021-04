Chromecast met Google TV krijgt certificaat voor HDR10+

Zowel de Google Chromecast met Google TV als drie recent gelanceerde Roku Express+-apparaten, hebben deze week het certificaat voor HDR10+ gekregen. Dat is een standaard voor high dynamic range, die voornamelijk concurreert met Dolby Vision.

Chromecast met Google TV en HDR10+

Nu de Chromecast met Google TV, evenals die Roku-apparaten, de benodigde ondersteuning hebben, kunnen eigenaars van het apparaat content in HDR10+ bekijken. Je hebt daarvoor nog wel een televisie nodig die het signaal kan verwerken. Denk dan aan een televisie van onder meer Panasonic of Samsung. Samsung is de drijvende kracht achter de hdr-standaard.

Ook moet de videostreamingdienst die je gebruikt support aanbieden. Dat zijn onder meer Amazon Prime Video, YouTube en Google Films. Bovendien biedt de Amerikaanse streamingdienst Paramount+ ook content aan in deze standaard. Amazon Prime Video laat je onder meer The Marvelous Mrs. Maisel en The Grand Tour bekijken in HDR10+.

Advertentie

HDR10+ beschikt, net als Dolby Vision, over dynamische metadata. Dat betekent dat de standaard niet gewoon de hdr-modus op je tv activeert wanneer je een film of serie opstart die HDR10+ ondersteunt. Omdat de metadata dynamisch is, kan tijdens het kijken de instellingen aangepast worden voor een zo goed mogelijk resultaat. Mocht je meer willen lezen over de aankondiging, dan vind je het pdf-bestand hier.