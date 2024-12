Streamingtips #51 – Boy Kills World, Ferry 2 en Beast Games

What If (Disney+)

What If van Disney+ is een animatiereeks waarin we zien wat er zou zijn gebeurd in het Marvel-universum als bepaalde dingen toch anders liepen. Wat als Spider-Man door een waterbuffel was gebeten in plaats van een spin, of wat als Iron Man extreem lijdt aan hoogtevrees? Het klinkt absurd, maar What If is al meerdere seizoenen lang een zeer geliefde serie.