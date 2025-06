Streamingtips #26 – Squid Game, The Bear en Ironheart

I’m Your Venus (Netflix)

Venus Xtravaganza was de frontvrouw van Paris is Burning, maar helaas kwam ze veel te jong aan haar einde. Wat is er toch gebeurd met deze artiest? We weten dat ze is vermoord, maar de verdere toedracht is al jaren een vraagteken. In deze documentaire komen haar twee families aan bod om het over haar te hebben en te bespreken wat zij denken dat er is gebeurd.