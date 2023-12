Het is vakantie en dat betekent dat je hopelijk wat tijd hebt om bijvoorbeeld je smarthomeproject verder op te pakken, of ervoor te kiezen even lekker te ontspannen met een serie. We tippen je series die allemaal in zijn geheel zijn afgelopen of geannuleerd, zodat je van begin tot einde een ‘volledige’ serie kunt kijken. Soms is het een seizoen, maar soms ook wel vijf. Veel kijkplezier met deze series om te bingewatchen tijdens de kerstvakantie.

Titans

Op Netflix en HBO Max kun je genieten van de superheldenavonturen van Titans. Na vier seizoenen is het echter over en uit met de superhelden. Dat betekent dat je de serie van begin tot eind kunt bingen en dat raden we wel aan, het is namelijk een goede serie waarin we jonge superhelden volgen die op allerlei plekken de criminaliteit aanpakken. Het speelt zich allemaal af in het duistere, gekke DC-universum en dat maakt het leuk, want we zien veel referenties naar andere DC-helden, zoals Batman en Superman.

Manifest

Je stapt in het vliegtuig, maar als je landt is het ineens vele jaren verder. Je familie heeft al om het verlies gerouwd, en dan blijkt ook nog dat er met de mensen aan boord iets bijzonders aan de hand is. Manifest is niet altijd sterk in acteerprestaties, maar toch is het een heel onderhoudende serie waarin je samen met de passagiers ontdekt wat er gaande is, maar ook leert omgaan met wat er ondertussen op aarde is gebeurd. Een erg interessante serie die nu in zijn geheel op Netflix staat, want dit jaar eindigde het met het vierde seizoen.

The Muppets Mayhem

Het is na een seizoen helaas geannuleerd, maar The Muppets Mayhem is natuurlijk wel heel charmant. De gezellige beesten gaan in deze serie samen op pad om een wereldtour te doen, maar dat gaat natuurlijk niet allemaal zoals het hoort. Het zijn wel de muppets he? Geniet van de mooie uitdossingen en de geestige situaties die zich voordoen als die muppets bij elkaar komen in dit enige seizoen van The Muppets Mayhem op Disney+.

Succession

Het wordt gezien als een van de sterkste series van de laatste jaren, maar je moet er wel van houden. Succession draait om een rijke vader die in het ziekenhuis komt te liggen. Wat moet er gebeuren met zijn bedrijf? Wat speelt er überhaupt? Wie is de echte juiste persoon om de boel te leiden? Zijn kinderen hebben allemaal hun eigen beweegredenen om dingen te willen en dat kan soms ver gaan. En dat is ook wat deze erg op praten-gebaseerde serie zo heerlijk maakt: heel veel intrige. Je ziet alle vier seizoenen nu op HBO Max.

Outlander

De avonturen van een tijdreizend koppel weten ons al heel lang bezig te houden, maar het op de Reizigerserie-boeken gebaseerde Outlander is nu na zes seizoenen echt voorbij. Het is zo spannend omdat het eigenlijk geen koppel is dat tijdreist, maar een vrouw is die tijdreist en die steeds de voorvaderen van haar partner tegenkomt. Er is spanning, er is geschiedenis en natuurlijk romantiek en je beleeft dat allemaal, zeven seizoenen lang op Netflix. Maar, eerlijk is eerlijk, je kunt het nog niet volledig bingen: het laatste staartje van het zevende seizoen verschijnt in 2024.

Sex Education

Het is een koddige coming-of-age serie waar we 4 seizoenen van hebben mogen genieten en die nu klaarstaat om gebinged te worden. Sex Education is heel Brits en dat is ook waarom we er zo van houden. Het heeft een beetje dat preutse, maar ook weer niet. Het is een beetje voor nerds, maar ook weer niet. Dat maakt het leuk om te kijken en ondanks dat het over tieners gaat, is dit juist onder volwassenen een heel populaire show op Netflix. Bingewatchen is makkelijk: voor je het weet ben je helemaal bij.

Snowpiercer

3 seizoenen hebben we ervan mogen genieten, maar toen trok TNT de stekker eruit. Opmerkelijk, want het vierde seizoen was al gefilmd. Mogelijk zien we die nog wel ergens opduiken en we hopen natuurlijk dat dat op Netflix is, want daar kennen wij de serie ook van. Snowpiercer is gebaseerd op de gelijknamige film en draait om een groep mensen die de enige overlevers zijn en moeten strijden tegen een veranderend klimaat. En veel mensen in één constant rijdende trein is.. heftig.

Cobra Kai

Op Netflix, al startte het ooit op YouTube, zijn mensen die dol zijn op Karate Kid welkom om te genieten van Cobra Kai, een serie waarin vechten een grote rol speelt, maar die ook een heel fijne jaren 80/jaren 90-feel met zich meebrengt. Na zes seizoenen is het nu wel echt klaar met alle rivaliserende bendes en ander gedoe. Het is ook wel mooi geweest voor de serie, die erg populair is. Hoogste tijd voor jou om te bingewatchen dus.

Barry

Barry op HBO Max is een serie zoals je die nog nooit zag. Het gaat over een huurmoordenaar die een soort normaal leven probeert te leiden en zich aansluit bij een theatergroep. Daar ontmoet hij uiteraard een vrouw die zijn wereld op zijn kop gaat zetten, maar zijn criminele leven roept hem ook steeds. Barry is gespeeld door Bill Hader en hij doet het fantastisch in deze lekker uit de pas lopende reeks.

Sex/Life

De ultieme guilty pleasure van Netflix is Sex/Life. Niemand heeft het gezien, maar stiekem heeft natuurlijk iedereen het gezien. Het is een uitzonderlijk slechte serie, maar dat er nogal veel naakt en stomende seksscènes in voorkomt maakt het toch de moeite waard om te kijken. De problemen die mensen in deze serie hebben gaan nergens over, maar ze zien er allemaal wel erg goed uit en lijken constant in de stemming om meer te doen. Als het deze kerst een keertje erg koud is, dan kan deze serie je misschien wat opwarmen.

The Idol

Zanger The Weeknd is er niet blij mee, maar zijn serie The Idol is na een seizoen al geannuleerd. Nu was het ook wel een serie met nogal veel opmerkelijke gebeurtenissen, personages en situaties, maar er zijn zeker mensen die de wat zwartgallige ondertoon (waar The Weekends muziek ook om bekend staat) en het sterrendom juist wel interessant vinden. Bepaal het zelf: je kunt The Idol nu in zijn volledigheid zien op HBO Max: 1 seizoen dus.

Natuurlijk ben je ook van harte welkom om series te kijken die nog niet op hun einde lopen, maar mocht je juist zo aan het einde van het jaar even iets van begin tot eind te willen kijken, dan kun je bij de bovenstaande series terecht. Op Outlander na, maar zie die 6,5 seizoenen er maar eens doorheen te bingen in die laatste twee weken van het jaar…

Meer streamingtips? Je vindt op FWD het hele jaar door elke week nieuwe streamingtips met daarin het allernieuwste op de streamingdiensten.