LG begint verkoop transparante oled-tv in de VS

Met een adviesprijs van 60.000 dollar (ongeveer 70.000 euro) is de Signature OLED T zeker geen aankoop voor iedereen. In de schappen zul je hem dan ook niet snel zien staan, maar de tv kan nu al gepre-orderd worden. Hoewel LG aangegeven heeft de tv ook in andere landen te willen verkopen, is het nog onduidelijk of Europa hier ook bij hoort.

De technische specificaties van de tv zijn zoals we van een oled-tv van LG mogen verwachten. Met een 4K-resolutie, een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteuning voor verschillende HDR-formaten, zoals Dolby Vision, HDR10 en HLG, levert de tv een haarscherp en levendig beeld. Daarnaast heeft de tv een responstijd van 0,1 milliseconde.

Een uniek kenmerk van de Signature OLED T is het ‘contrastscherm’ dat omhooggebracht kan worden voor een hoger contrast. In deze modus functioneert de tv als een traditionele televisie. Wanneer het contrastscherm omlaag is, wordt het scherm transparant en kan het gebruikt worden als een ‘digitaal canvas’ voor bijvoorbeeld kunst of informatie.

LG heeft gekozen voor een draadloze verbinding via een Zero Connect Box, waardoor de installatie van de tv een stuk eenvoudiger wordt. Hoewel veel specificaties bekend zijn, zijn er nog enkele details die ontbreken, zoals de maximale helderheid en de kijkhoeken.