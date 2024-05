FUJIFILM presenteert nieuwe camera’s en objectieven voor X en GFX Serie

X-T50

De FUJIFILM X-T50 is een systeemcamera die een hoge beeldkwaliteit combineert met de kleurreproductietechnologie van FUJIFILM. Dit alles komt samen in een compacte en lichte behuizing. De X-T50 belooft een gamechanger te zijn voor zowel professionele fotografen als voor enthousiaste amateurfotografen.

De X-T50 is uitgerust met de 40,2 megapixel ‘X-Trans CMOS 5 HR’-sensor en de snelle beeldverwerkingsprocessor ‘X-Processor 5’. Daarnaast beschikt de camera over een 5-assige beeldstabilisatie die trillingen tot wel 7.0 stops kan compenseren. De camera is veelzijdig, levert hoge beeldkwaliteit en kan dankzij zijn compactheid overal mee naartoe genomen worden. De camera weegt slechts 438 gram.

Gecombineerd met het nieuw aangekondigde standaard zoomobjectief, de ‘FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR’, is de X-T50 geschikt om onder alle omstandigheden mee te fotograferen. Daarnaast is er voor het eerst een draaiknop voor filmsimulaties toegevoegd aan de bovenkant van de camera, waardoor gebruikers gemakkelijk kunnen wisselen tussen verschillende filmsimulatiemodi. Dit is een unieke en kenmerkende functie van FUJIFILM- camera’s die een breed scala aan kleurtonen mogelijk maakt. De X-T50 heeft ook een nieuw en wat afgerond ontwerp dat de compactheid behoudt, maar de hanteerbaarheid verbetert.

De X-T50 zal medio juni 2024 verkrijgbaar zijn voor 1.499 euro.

XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR

De FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR is het nieuwste standaard zoomobjectief voor de X Serie. Dit objectief dekt een brandpuntsafstand van 16mm groothoek (equivalent aan 24mm in vergelijking met het 35mm filmformaat) tot 50mm medium-tele (equivalent aan 76mm in vergelijking met het 35mm filmformaat).

De XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR is geschikt gemaakt voor hoge resolutie sensoren en biedt daardoor een uitzonderlijk oplossend vermogen over het gehele zoombereik. Zo is dit objectief volledig compatibel met de 40,2 miljoen pixels X-Trans CMOS 5 HR sensor.

Het objectief heeft een gewicht van ongeveer 240 gram en is daarmee het lichtste zoomobjectief binnen de XF-serie. De XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR is daarnaast uitgerust met een snelle en nauwkeurige autofocus motor. Bovendien is het objectief weerbestendig gemaakt, waardoor het ook onder mindere weersomstandigheden en tot temperaturen van -10°C gebruikt kan worden. De vergrotingsfactor van dit objectief is uniek en biedt een vergroting van 0,3x aan het telefoto-einde (equivalent aan 0,45x in vergelijking met het 35mm filmformaat), waardoor het ook geschikt is voor het fotograferen van zeer dichtbij.

De XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR is dankzij zijn medium telebereik veelzijdig inzetbaar voor allerlei soorten van fotografie: van groothoek landschaps- en architectuurfotografie tot reis- en portretfotografie. Vanwege zijn unieke vergrotingsfactor biedt de XF16-50mm ook mogelijkheden voor close-upopnames. Deze is vrijwel gelijk aan halfmacrofotografie, wanneer we het objectief vergelijken met 35mm kleinbeeld. Hierdoor is dit objectief bijvoorbeeld ideaal in te zetten voor foodfotografie of het fotograferen van handwerk, planten of alledaagse scènes.

De FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR is vanaf juni te koop voor 799 euro.

GFX100S II

De FUJIFILM GFX100S II is een geavanceerde Medium Format systeemcamera. De camera is uitgerust met een grootformaat sensor die maar liefst 1,7x groter is dan een digitale 35mm kleinbeeldcamera. Hierdoor zet het FUJIFILM GFX-systeem een nieuwe standaard voor fotografische doeleinden.

De GFX100S II is uitgerust met een nieuw ontwikkelde en meer geavanceerde 102 Megapixel high-speed sensor, de ‘GFX 102MP CMOS II’. Daarnaast is de camera uitgerust met de meest actuele beeldverwerkingsprocessor, de ‘X-Processor 5’. Dit alles is gehuisvest in een behuizing die slechts 883 gram weegt. Dit maakt de FUJIFILM GFX100S II de lichtste camera in zijn klasse.

Dankzij de grote sensor blinkt de camera uit in het vangen van rijke kleurtonen en het vermogen om beelden bijna driedimensionaal te ervaren. Ook is er verbeterde AI-gebaseerde objectherkenning in de camera aanwezig. Dit is een grote sprong voorwaarts ten opzichte van het voorgaande model. De snelle en nauwkeurige autofocus en de verbeterde snelheid voor continu-opnames van nu maximaal 7 beelden per seconde, zorgen ervoor dat bewegende objecten scherp, duidelijk en eenvoudig kunnen worden vastgelegd. Daarnaast is de interne in-body beeldstabilisatie (IBIS) in de camera verder verbeterd. Deze kan nu, over zijn vijf assen, trillingen tot maar liefst acht stops effectief onderdrukken.

De FUJIFILM GFX100S II is ideaal voor zowel professionele fotografen als hobbyisten die graag willen weten wat fotograferen in grootformaat te bieden heeft. Deze camera opent een wereld van nieuwe mogelijkheden en levert perfecte beelden in een compact formaat. Dit maakt Medium Format toegankelijk voor een breed publiek.

De FUJIFILM GFX100S II is vanaf juni te koop voor 5.499 euro.

GF500mmF5.6 R LM OIS WR

De GF500mmF5.6 R LM OIS WR is het eerste échte super teleobjectief voor GFX Medium Format systeemcamera’s. Dit geavanceerde super teleobjectief met een vaste brandpuntsafstand van 500mm is specifiek ontworpen voor de GFX camera’s van FUJIFILM. De Medium Format camera’s van FUJIFILM zijn uitgerust met een grootformaat sensor die ongeveer 1.7 keer groter is dan die van een standaard digitale 35mm kleinbeeldcamera. Hierdoor beschikt het GFX-systeem over een superieure beeldkwaliteit.

Door de vaste brandpuntsafstand is de GF500mmF5.6 R LM OIS WR is een zogenoemd ‘prime objectief’. Het super tele-element komt door het extreme bereik van 500mm (396mm in vergelijking met een digitale 35mm kleinbeeldcamera). Dit nieuwe super teleobjectief kan ook worden gecombineerd met de FUJINON GF1.4X TC WR teleconverter, waardoor er een bereik ontstaat van maar liefst 700mm; ofwel 554mm in vergelijking met een digitale 35mm kleinbeeld camera.

Ondanks zijn indrukwekkende bereik is dit objectief verrassend licht van gewicht, want het weegt slechts 1.375 gram. Daardoor kan er met dit objectief eenvoudig vanuit de hand worden gefotografeerd en is een monopod of statief niet per se noodzakelijk.

Dankzij een zeer geavanceerde optische beeldstabilisatie van maar liefst 6 stops en een snelle en zeer precieze autofocus motor, brengt dit objectief de finesse van super telefoto-fotografie naar een nieuw niveau. Het objectief bestaat uit 14 groepen en 21 lenselementen, waaronder twee Super ED-lensdelen en vijf ED-lensdelen, die samen chromatische aberratie minimaliseren en een uitzonderlijke resolutie en oplossend vermogen garanderen.

Dit objectief brengt een realisme en detailniveau naar voren die met het blote oog nauwelijks zichtbaar is. Denk hierbij aan opkomende zweetdruppels van atleten die op het hoogste niveau moeten presteren tijdens belangrijke sportevenementen, maar ook aan de delicate veren van vogels of de vacht van wilde dieren. De GF500mmF5.6 R LM OIS WR opent nieuwe deuren voor bezitters van camera’s met een GFX-systeem, die voorheen alleen toegankelijk waren voor gebruikers van kleinbeeldcamera’s.

De GF500mmF5.6 R LM OIS WR zal medio juni 2024 beschikbaar zijn voor 3.999 euro.