Configureren zoals jij dat wenst

Zoals gezegd is de boxbody van de Canon EOA C400 een modulair concept. De cineast en filmmaker bepalen voor een aanzienlijk deel zelf hoe deze videocamera voor de praktijk op maat te configureren. Kortom een boxcamcorder valt precies zo uit te rusten als de gebruiker dit wenst. En in geval van de Canon EOS C400 varieert dat van eenvoudige clips tot grootse projecten in sublieme 6K kwaliteit. Ook de lichtsterke eigenschappen en hoogwaardig optisch potentieel zal menig filmer/videomaker aanspreken.

De verwisselbare objectieven zijn een belangrijke troef bij het aanschaffen van de Canon C400. Bijvoorbeeld de RF F2.8 24-105mm L IS USM zoom die de meeste opnamesituaties in een hoge lichtsterkte en optische kwaliteit dekt. Daarnaast is er een ruime keuze uit de eigen Canon RF en EF (met adapter) en PL (ook met adapter) objectieven. Een aanwezige optische beeldstabilisatie vult de interne IS van de body aan.

Behalve zoom- ook primelenzen en optieken van andere merken. Camcorders met een vast zoomobjectief bieden doorgaans een grotere range aan brandpunten doch het blijft een optische compromis en je kunt regelmatig verder optisch niet anders. Verwisselbaar betekent gewoon objectieven op maat van het op te nemen onderwerp.

Voor de dagelijkse bediening is er de rechts op de body te monteren camera-handgreep. De draagbeugel maakt de Canon EOS C400 klassieke compacte camcorder. Daar passen tevens het viewerscherm en externe microfoons op. De smart shoe wordt overgenomen in deze tophandle. In de praktijk is echter niet iedereen gecharmeerd van deze afneembare Canon draagbeugel. En dan zijn er andere opties voor cages, stabiliserende grips en rails. Het 3.5 inch viewerscherm met aparte bevestigingsadapter is niet al te groot. Aardig om het onderwerp in het compositie- en AF-snotje te houden en de bediening via het menu. Wie echter de compositie en het gebruik van Vlogs en toegepaste Vlogs/LUTs optimaal wil beoordelen kan beter kiezen voor een grotere touchscreen-viewer met afschermende lichtkap.

De interne audiomogelijkheden voldoen in standaardsituaties. Meer opties bieden aanvullende geluidsmodules met mixen, meerdere kanalen en optische indicatie. Een slimme hotshoe maakt koppeling met diverse smart accessoire mogelijk. Voor een langere opnameduur is er een adapter voor V-mount LithiumIon-accu’s leverbaar.