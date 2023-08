Prijs en naam nieuwe PlayStation handheld bekendgemaakt

Eerder dit jaar draaide de geruchtenmolen al flink rond en in mei van dit jaar maakte Sony bekend dat er inderdaad een nieuwe PlayStation handheld aan zat te komen. Vandaag is er meer over de handheld voor streaming bekend. De nieuwe PlayStation handheld krijgt de naam PlayStation Portal.

De PlayStation Portal is een nieuwe streaminghandheld en daarmee dus daadwerkelijk anders dan een Nintendo Switch. Het werkt samen met de Remote Play-functie van je PlayStation 5. Je kunt dus geen losstaande games spelen, maar moet het apparaat gebruiken met de spelcomputer om games te streamen. De PlayStation Portal heeft een lcd-scherm van 8-inch en kan 60 beeldjes per seconde tonen. Het scherm heeft een 1080p-resolutie. Het is in feite een schermpje tussen een doorgezaagde DualSense-controller. De controller van deze streaminghandheld heeft dezelfde mogelijkheden als de echte PlayStation 5-controller. Je kunt deze streaminghandheld verbinden met je PlayStation 5 via Wi-Fi. Goed om te weten is dat games via PlayStation Plus Premium’s cloudstreaming niet ondersteund worden.

Dit gaat de PlayStation Portal kosten

Een releasedatum heeft Sony nog niet bekendgemaakt, maar we weten wel zeker dat het dit jaar nog gaat gebeuren. De prijs is ook bekendgemaakt vandaag. De PlayStation Portal krijgt een verkoopadviesprijs van 219,99 euro. Sony heeft daarnaast ook een nieuwe Pulse Elite wireless headset en Pulse Explore wireless earbuds aangekondigd voor tijdens het gamen. Deze gaan respectievelijk 149,99 euro en 219,99 euro kosten.