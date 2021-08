PlayStation VR voor PS5: meer info over controllers en specs gelekt

Dat Sony nu werkt aan een PlayStation VR-headset voor de PlayStation 5, is geen geheim. Eerder maakte de Japanse elektronicagigant al bekend dat er aan een nieuwe bril gewerkt wordt. De virtualrealitybril presenteert een grote vooruitgang in prestaties, krijgt een hogere resolutie een groter kijkveld, betere tracking en een nieuwe controller, zo luiden de beloftes.

Meer info over PlayStation VR gelekt

Deze week was er een ontwikkelaarsconferentie waar Sony bij aanwezig was. Tijdens die conferentie heeft het bedrijf naar verluidt de bril laten zien en heeft ook meer informatie vrijgegeven over de controller en de specificaties. Dat blijkt uit info van het YouTubekanaal PSVR Without Parole en UploadVR.

Achter de schermen wordt de bril next-gen VR (NGVR) genoemd. De nieuwe bril wordt voorzien van controllers met capacitieve aanraakgevoelige sensoren, die meten wanneer je de controllers vasthoudt en op de knoppen drukt. Ze kunnen ook de afstand tussen je vingers opmeten. Daarnaast zou Sony hebben laten weten dat alle triple A-titels van het bedrijf optionele VR-ondersteuning gaan krijgen. Zodoende zou je dus alle games van Sony zowel op je tv als in de nieuwe PlayStation VR-bril kunnen spelen.

PSVR Without Parole meldt verder (in de bovenstaande video) dat de nieuwe PSVR een kijkveld krijgt van 110 graden. Dat is tien graden meer dan bij het huidige model. Om alles uit die pixels te kunnen halen, maakt Sony gebruik van technieken als een schalende resolutie en foveated rendering, die gebruikmaakt van oogtracking om de resolutie te verbeteren van het deel van het beeld waar je op dat moment naar kijkt. De headset presenteert die beelden mogelijk op twee oledschermen met resoluties van 2.000 bij 2.040 pixels, in een 4k-resolutie.

Daarnaast weten we al dat de nieuwe PlayStation VR met een enkele kabel aan de PlayStation 5 gekoppeld wordt en dat je geen extra box nodig hebt. Verder is er inside-out tracking en krijgen de controllers adaptieve triggers en haptic feedback.