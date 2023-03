Nintendo Switch Online krijgt twee Game Boy-games en meer

Met een abonnement op Nintendo Switch Online krijgt je toegang tot een groot scala aan retrogames. Die games verschenen voorheen voor de Super Nintendo, NES, Sega Mega Drive, Nintendo 64 en verschillende Game Boy-systemen. Nu maakt Nintendo bekend dat het vier titels aan het assortiment toevoegt.

Voor de SNES-liefhebbers onder ons hebben we een redelijk obscure titel te pakken, namelijk Side Pocket. Dit is een poolgame waarin je lekker met een keu tegen de witte bal aan kunt stoten. Het doel, zoals altijd, is om de gekleurde ballen in de gaten langs de rand van de tafel te krijgen. Side Pocket op Nintendo Switch Online biedt twee modi aan. Je kunt een potje 9-ball spelen, waarin je rekening moet houden met het getal op de bal. Of je speelt Pocket, waar je gewoon elke bal op elk moment in zo’n gat moet laten verdwijnen.

Meer Game Boy-games voor Nintendo Switch Online

Onlangs voegde Nintendo officieel Game Boy-games toe aan Nintendo Switch Online. Je leest er hier alles over, waarin we uitgebreid in gaan op het aanbod en de kwaliteit. Nu voegt Nintendo twee extra Game Boy-games toe, namelijk BurgerTime Deluxe en Kirby’s Dream Land 2. BurgerTime Deluxe is een simpele puzzelgame waarin je de ultieme hamburger moet maken, terwijl je ondertussen vijanden ontwijkt. Je bent niet helemaal weerloos, aangezien je verschillende tools tot je beschikking hebt waarmee je die vijanden te lijf gaat.

Kirby’s Dream Land 2 is een simpele platformer waarin je het doelt hebt de Regenboogbrug te maken, zodat de verbinding met de Regenboogeiland hersteld wordt. Je avontuur brengt je langs alle eilanden en op een gegeven moment neem je het zelfs op tegen King Dedede, een aartsvijanden van de roze kauwgombal. Ga ondertussen op zoek naar het Regenboogzwaard, zodat je goed beslagen ten ijs komt wanneer de strijd met Dark Matter losbreekt.

Heb je ondertussen zin in een nieuw Kirby-avontuur? Check dan ons game-overzicht om te weten wat we vinden van Kirby’s Return to Dream Land Deluxe op de Nintendo Switch!

Tot slot kijken we nog even naar de NES-klassieker Xevious. In deze shoot’em-up bestuur je de Solvalou Fighter en versla de Xevious-vijanden. Je hebt allerlei wapens tot je beschikking, waarmee je de strijd aangaat met voertuigen in de lucht en op de grond.