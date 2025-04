Signify lanceert betaalbare WiZ HDMI Sync Box voor 89 euro

Vorig jaar lanceerde Signify de Philips Hue-variant met de nieuwe Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K. Dit apparaat creëert kleureffecten om je verlichting in realtime te synchroniseren met de kleuren op je scherm. Met een adviesprijs van 349,99 euro is het apparaat echter flink aan de prijs. Signify heeft echter ook een betaalbaarder alternatief voor Philips Hue met het merk WiZ. En juist dat merk komt nu ook met een vergelijkbaar apparaat met de WiZ HDMI Sync Box.

De werking is veelal identiek, alhoewel dit model natuurlijk geen ondersteuning biedt voor 8K. Het is allemaal net wat minder high-end, maar de werking van het synchroniseren van je lampen met de content op je scherm is hetzelfde. De WiZ HDMI Sync Box wordt geleverd inclusief RGB LED-strip en is alles wat je nodig hebt om jouw scherm tot leven te brengen. Door simpelweg de Sync Box aan te sluiten op een HDMI media-apparaat zoals een streaming stick of gameconsole, en de LED-strip aan de achterkant van jouw tv te bevestigen, kan je jouw verlichting synchroniseren met de kleuren en helderheid van het tv-scherm. Het brengt Ambilight naar ieder scherm toe.

4K bij 60Hz met HDR10+/Dolby Vision

De WiZ HDMI Sync Box ondersteunt HDMI 2.0 en videoformaten tot 4K bij 60Hz met HDR10+/Dolby Vision. De Sync Box leest het videosignaal rechtstreeks van de HDMI-ingang, analyseert onmiddellijk het hele scherm en genereert de kleuren op de verlichting. De HDMI Sync Box heeft een gesegmenteerde RGB-lichtstrip aan 3 zijden voor eenvoudige montage op de achterkant van de tv en is verkrijgbaar in twee verschillende formaten, passend voor tv-schermen van 55“ tot 65” en van 75“ tot 85”.

Volgens het merk is de installatie eenvoudig. Je beschikt over vier vooringestelde synchronisatiemodi – Cinematic, Vibrant, Relaxation, Rhythmic en aanpasbare helderheid, kleurverzadiging en intensiteit. Je kan de verlichting zo instellen dat ofwel alle kleuren opvallend veranderen in helderheid, ofwel dat de overgang geleidelijk verloopt terwijl de kleuren subtiel worden aangepast aan de dominante tint op het scherm. De HDMI Sync Box werkt met elke WiZ-lamp met gekleurd licht die zowel Wi-Fi als Bluetooth ondersteunt. Je kan zoveel lampen aan de Sync Box koppelen als je wil en ze tegelijkertijd met de tv laten synchroniseren (enige voorwaarde is dat ze verbonden moeten zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk). De Sync Box heeft ook een ingebouwde microfoon die audio van eender welke bron kan opnemen zodat de lichten van kleur en helderheid kunnen veranderen op het ritme van jouw favoriete muziek. Bediening is eenvoudig via de WiZ app, spraak (met Google of Alexa) of met de WiZ afstandsbediening. Je kan ook de automatische functie in de app instellen zodat jouw verlichting vanzelf aangaat en automatisch begint te synchroniseren zodra de HDMI-mediabron een signaal afgeeft.

Het merk brengt ook twee nieuwe lampen uit met de Gradient Light Bars en de Gradient Floor Light die perfect samenwerken met de WiZ HDMI Sync Box door het meerkleurige verloop (Gradient).

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe producten zijn verkrijgbaar vanaf mei 2025.