Review: Eversolo DMP-A10 – Nog beter dan de vorige

Toen vorig jaar de Eversolo DMP-A8 de testruimte binnenwandelde, was het wel even slikken. Onder meer dankzij het softwareplatform op basis van Android, maar ook door de technische eigenschappen was het ongelooflijk veelzijdig. Je kon het in heel veel scenario’s gebruiken: als digitaal transport voor een losse DAC, als streamer bij een versterker of als een voorversterker bij een eindtrap. Bouwde je een SSD in of sloot je een USB-schijf aan, dan dubbelde het met plezier als mediaspeler en -server. Dat je ook apps van streamingdiensten kon installeren die je meestal niet op een losse streamer tegenkomt (zoals Apple Music), dat maakte het helemaal interessant. Op technisch vlak scoorde de Eversolo bovendien met een uitstekende implementatie van AKM’s nieuwste duo-chip DAC-oplossing. Geen verrassing dat het uitgroeide tot een enorme hit (en ook een EISA Award in de wacht sleepte).

De DMP-A10 bouwt verder op de DMP-A8. Qua functies biedt het alles wat de A8 in huis had, maar zowel qua audiocomponenten als afwerking gaat het stukken verder. Dat zie je meteen als je de flinke behuizing van deze Eversolo onder ogen krijgt. Met zijn forse koelvinnen en groot touchscreen heeft de DMP-A10 echt de uitstraling van een premiumproduct. Aan 3.790 euro (én vijf jaar garantie) is het een streamer/DAC/voorversterker die heel wat gevestigde waarden in het hoger segment uitdaagt.