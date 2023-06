‘Hifi-abonnement van Spotify gaat Supremium heten’

Er is al jaren veel te doen omtrent het nieuwe Spotify-abonnement met een hogere geluidskwaliteit. De eerste geruchten omtrent Spotify HiFi dateren alweer uit 2017. Geruchten gingen toen rond omtrent een abonnement met lossless audio. Muziek zonder compressie van cd-kwaliteit. Vervolgens bleef het lang stil. Twee jaar geleden introduceerde Spotify het speciale HiFi-abonnement met lossless muziek met de verwachting dat het eind 2021 gelanceerd zou worden. Vervolgens bleef het echter weer stil en bleek in januari van vorig jaar dat het nieuwe abonnement wederom uitgesteld werd voor onbepaalde tijd. Eind 2022 was daar weer een teken van leven onder de naam Spotify Platinum. Wat is het nou?

De muziekstreamingdienst heeft de boot op deze manier echt gemist, want concurrerende muziekstreamingdiensen als Qobuz, Apple Music en Tidal hebben al mogelijkheden voor muziek in hoge kwaliteit. Volgens Bloomberg moet het dit jaar wel eindelijk lanceren onder de naam Spotify Supremium.

Spotify Supremium: muziek in hoge kwaliteit

Supremium moet het nieuwe HiFi-abonnement van Spotify worden. Hierbij krijg je toegang tot muziek in hogere kwaliteit. Het al bestaande Premium-abonnement blijft ook bestaan en moet toegang krijgen tot audioboeken, alhoewel hier wel beperkingen aan zitten. Het nieuwe Supremium-abonnement gaat wel duurder worden dan het huidige Premium-abonnement waar je 9,99 euro per maand voor moet betalen. Laten we voorlopig maar even wachten of het de muziekstreamingdienst daadwerkelijk gaat lukken om het nieuwe HiFi-abonnement te lanceren.