Spotify neemt afscheid van zijn audio-only-app uit 2021

Spotify maakt bekend dat het bedrijf afscheid neemt van Spotify Live. De grootste muziekstreamingdienst op aarde vindt het namelijk niet meer logisch om voor zo’n ervaring een zelfstandige applicatie aan te bieden. Enkele functies maken de overstap naar de reguliere app van de populaire streamingdienst.

Eén van de functies die de overstap maakt, is het luisterfeestje. Via deze functionaliteit kunnen luisteraars en fans in contact komen met de artiesten waar ze dikwijls naar luisteren. Dat is voor nu het enige dat het bedrijf kan en wil bevestigen; over andere functies wil het nog niets bekendmaken.

Zeg maar vaarwel tegen Spotify Live

In een algemene reactie tegenover verschillende Amerikaanse media laat een vertegenwoordig wel weten te blijven investeren in nieuwe formats. “Ondanks het feit dat Live sluit, blijven we investeren, innoveren en experimenteren in en met nieuwe audioformaten.” Maar een concreet voorstel is nog niet naar voren geschoven.

Wellicht ken je de app beter onder de naam Greenroom. Die applicatie verscheen in 2021 voor Android en iOS. Destijds was dit Spotify’s antwoord op de populariteit van de app Clubhouse. Het was de eerste keer dat het Europese bedrijf een poging deed een sociaal medium neer te zetten voor muziekfans.

Sinds de lancering heeft Spotify Live al moeite met gebruikers aan zich te binden. Daarom besloot de dienst eerder al op te nemen in de reguliere app, zodat die meer in de kijker zou staan. Maar ook dat mocht niet baten. Niet lang daarna besloot het bedrijf daarom het fonds voor makers en originele shows te annuleren.

Desondanks laat dezelfde vertegenwoordiger weten dat er nog altijd ruimte blijft voor interacties tussen fans en makers. Daarom blijft er voorlopig ruimte voor die luisterfeestjes en zal Spotify daar in de toekomst meer mee gaan doen. Er komen daardoor mogelijk meer opties aan waarmee fans in contact kunnen komen met hun favoriete artiesten.