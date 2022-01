Spotify HiFi: HiFi-abonnement van Spotify voor onbepaalde tijd uitgesteld

De aankondiging van Spotify HiFi dateert al van februari vorig jaar, toen de muziekstreamingdienst het nieuwe abonnement met lossless muziek aankondigde. Dit abonnement levert muziek zonder compressie en moet vergelijkbaar zijn met cd-kwaliteit. Andere streamingdiensten als Tidal en Qobuz bieden al langer HiFi-kwaliteit aan.

Volgens Spotify zou Spotify HiFi later in 2021 lanceren. Het is inmiddels 2022 en er werd verder met geen woord gerept over het abonnement met hogere kwaliteit muziek. Wanneer kunnen we het speciale HiFi-abonnement verwachten? Voorlopig nog niet, zo blijkt uit een bericht van de Spotify Community website (via 9to5mac), zeg maar het forum van de streamingdienst. Een medewerker liet het volgende weten:

Hey folks,

We know that HiFi quality audio is important to you. We feel the same, and we’re excited to deliver a Spotify HiFi experience to Premium users in the future. But we don’t have timing details to share yet.

We will of course update you here when we can.

Take care.