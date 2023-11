Deel van een groter geheel

Er zijn meteen een aantal zaken dat de aandacht trekken: zo is dit een groter apparaat, is er een cd-speler en werd het MusicCast-streamingplatform ingebouwd. Dat laatste betekent dat de MusicCast 200 naadloos kan passen in een muzieksysteem verspreid over heel je huis. Heel interessant daarbij is dat je zo een schijf die afspeelt in de cd-speler ook via andere MusicCast-speakers en -apparaten kan beluisterd worden. Zeker voor cd-minnaars een troef, want dat maakt de MusicCast 200 een van de eenvoudigste manieren om die zilveren schijfjes naar andere MusicCast-speakers en -toestellen te streamen.

Het werkt ook in de andere richting. Heb je in de woonkamer een MusicCast-compatibele AV-receiver of -soundbar, dan is het mogelijk om het tv-geluid op de MusicCast 200 in de keuken af te spelen. Dat ga je misschien niet al te vaak willen doen, maar misschien is het leuk als je even in de keuken bezig bent en toch de commentaar bij de F1-race of voetbalwedstrijd wil volgen.

In de MusicCast-app vind je heel wat streamingdiensten en kun je de MusicCast 200 helemaal bedienen. Een radiozender selecteren of naar het volgende nummer op een cd springen kan. Daarnaast zijn er een aantal alternatieve streamingopties aanwezig. Wil je snel zonder extra’s app muziek afspelen op dit apparaat, dan kan dat met AirPlay 2 of Bluetooth. Als het gaat om Bluetooth heeft de MusicCast 200 nog een paar onverwachte troeven. Naast het streamen van je telefoon naar de speaker kun je ook streamen vanaf de Yamaha naar een hoofdtelefoon of een Bluetooth-speaker.