Nu ook muziekvideo’s te bekijken met Spotify Premium

Spotify laat in Nederland nu ook muziekvideo’s zien in de app. Voorwaarde is dat je Spotify Premium hebt, oftewel een betaald abonnement op de muziekstreamingdienst. Heb je dat? Dan krijg je videoclips te zien in de apps voor smartphone, desktop en smart-tv.

Nederland behoort tot de leden die de nieuwe functie mag gaan testen. In totaal heeft Spotify nu 17.000 populaire nummers voorzien van de bijbehorende videoclip. De functie moet volgens Spotify in de komende twee weken voor alle Spotify Premium-abonnees in Nederland beschikbaar zijn, maar een snelle check liet zien dat wij de functie inmiddels al hebben. Onder andere muziek van Ed Sheeran en Taylor Swift zijn nu (gedeeltelijk) voorzien van de videoclip. Speel gewoon het nummer af, net als anders, maar klik vervolgens op het afspeelscherm op ‘Overschakelen naar video’ om de bijbehorende videoclip te zien. Draai je telefoon naar landschapsmodus en je hebt de videoclip in een volledig scherm tot je beschikking. Ben je er klaar mee? Dan kun je ook op dezelfde wijze weer terugschakelen naar alleen audio door te klikken over ‘Overschakelen naar audio’.

Nog niet in België

Alhoewel de functie in Nederland nu al tijdens de bèta-fase beschikbaar is, daar moeten abonnees in België nog even wachten. Alleen Nederland, Duitsland, Italië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk doen mee aan de bèta-fase.