Spotify verhoogt de prijzen van Premium-abonnementen

Abonnees krijgen een e-mail over de prijsverhoging. Volgens de muziekstreamingdienst wordt de prijs verhoogd omdat het bedrijf wil blijven investeren in het productaanbod en functies en wil blijven innoveren voor de beste gebruikerservaring. De prijsverhoging van Spotify gaat per direct in. Heb je al een abonnement? Dan betaal je tot de volgende betaaldatum de oude prijs. Daarna gaan de prijzen met één tot drie euro omhoog, afhankelijk van het gekozen abonnement.

De meeste mensen maken ongetwijfeld gebruik van Spotify Premium Individual. Hier betaal je al jaren 9,99 euro per maand voor, maar de prijs gaat met één euro omhoog naar 10,99 euro per maand. Spotify Duo geeft je toegang tot twee accounts en gaat 14,99 euro per maand kosten. Dat is een stijging van twee euro ten opzichte van de oude prijs. Spotify Family is het familieabonnement en stijgt van 14,99 euro naar 17,99 euro in Nederland en van 15,99 euro naar 17.99 euro in België. Spotify Premium Student, het speciale abonnement voor studenten, gaat van 4,99 euro naar 5,99 euro per maand. De nieuwe prijzen kun je op de website van Spotify terugvinden.

Speciaal HiFi-abonnement op komst

De muziekstreamingdienst werkt daarnaast aan een speciaal HiFi-abonnement. Dit abonnement met een hogere geluidskwaliteit staat nog altijd op de planning. Mogelijk gaat het nieuwe abonnement Supremium heten, zo werd ondanks duidelijk. Een lanceringsdatum is echter nog niet bekend.