JL Audio show – ALPHA HIGHEND – Brasschaat

Is een subwoofer een verbetering voor een stereosysteem dat genoeg bas heeft of is het alleen een pluspunt in een surroundsysteem, oftewel een bioscoopsituatie?

We demonstreren met de legendarische Bowers & Wilkins 801D4 die op zichzelf al een luidspreker is met een stevige bas. We zullen laten horen wat de toevoeging van een subwoofer in dat geval nog kan verbeteren. En meer…

Verder zullen wij het gehele JL Audio assortiment vanaf de ‘Gotham’ (Retail prijs € 22.500) tot de ‘Dominion’ (Retail prijs € 1.100) bij ons op demo hebben staan om een goed gevoel te krijgen waar JL Audio voor staat!

De show is bij ons in Brasschaat, Bredabaan 1031, op zaterdag 25 & zondag 26 november van 10u tot 17u; toegang zoals altijd gratis, er wordt enkel prachtige muziek gedraaid zonder commerciële praatjes. We kijken er naar uit je te ontmoeten! Onze ‘How low can you go?’ show geeft JL Audio het perfecte podium om hun lijfspreuk ‘This is how we play’ aan je te presenteren.

Quartz AV distribueert o.a. JL Audio, Trinnov, Krix en Leon in de Benelux en wordt tijdens deze beurs vertegenwoordigd door Stefan Zaunbrecher en Erwin van der Putten.