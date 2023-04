Spotify dankzij nieuwe integratie direct in Strava te bedienen

Muziekstreamingdienst Spotify en de populaire fitness-app Strava gaan een nieuwe integratie aan waarbij je de muziek direct vanaf het workoutscherm kunt bedienen. Je hoeft dan dus niet meer twee apps tegelijk open te hebben en steeds te wisselen om de muziek te bedienen tijdens je hardlooprondje. Spotify maakte de nieuwe integratie vandaag bekend in een persbericht.

Spotify bedienen via Strava

Strava is één van de populairste fitness-apps en is vooral onder hardlopers en fietsers zeer populair. Niet alleen kun je je workout bijhouden, ook kun je je eigen prestaties vergelijken met andere Strava-gebruikers. Deze zogenaamde segmenten vergelijken met andere sporters is één van de voornaamste redenen voor gebruikers om Strava te gebruiken. Alhoewel je tegenwoordig gemakkelijk via je Garmin of Polar kunt synchroniseren met Strava, kun je ook in de app zelf een workout starten. En op dit scherm kun je vanaf nu ook Spotify gaan bedienen. De nieuwe integratie laat je muziek afspelen, pauzeren, starten, liedjes overslaan en browsen door je Spotify favorieten.

Voor de nieuwe integratie tussen Spotify en Strava heb je de nieuwste versies van de apps nodig. Deze kun je downloaden in de App Store voor iOS of Play Store voor Android. Op het scherm waar je een workout start (opnamescherm) vind je vervolgens de muziekbediening.