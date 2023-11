JBL Spinner BT: draadloos vinyl luisteren

De aptX HD encoding zorgt ervoor dat het authentieke geluid van platen behouden blijft. Voor een bekabelde aansluiting heeft de draaitafel een analoge uitgang met een instelbare moving magnet phono-stage, ideaal voor gebruik met zowel traditionele component audio-systemen als zelfversterkende luidsprekersystemen.

Het strakke ontwerp bestaat uit een aluminium draaischijf en toonarm, een zwart MDF-voetstuk met gouden of JBL-oranje accenten, een eigentijdse voorzijde en een scharnierend stofdeksel. Een welkome toevoeging aan ieders interieur.

De snelheden van de Spinner BT worden vergrendeld met een snelheidssensor, waardoor een perfecte timing wordt gegarandeerd bij het afspelen van platen op 33 1/3 toeren per minuut voor LP’s en 45 toeren per minuut voor EP’s en singles. Dit zorgt voor een perfecte toonhoogte vanaf de met een riem aangedreven aluminium draaischijf. De toonarm beschikt over een Audio Technica moving magnet cartridge die vooraf is geïnstalleerd op een verwijderbare headshell voor vervanging en upgrades. De voeten van de draaitafel zijn gedempt om de trillingen die invloed kunnen hebben op de platen te verminderen.

De JBL Spinner BT is vanaf half november beschikbaar in de kleuren zwart & goud en zwart & oranje voor €399,99.

Specificaties van de JBL Spinner BT platenspeler: