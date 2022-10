Spotify HiFi duikt op onder de naam Spotify Platinum

De eerste geruchten omtrent Spotify HiFi dateren alweer uit 2017. Geruchten gingen toen rond omtrent een abonnement met lossless audio. Muziek zonder compressie van cd-kwaliteit. Vervolgens bleef het lang stil. Vorig jaar introduceerde Spotify het speciale HiFi-abonnement met lossless muziek met de verwachting dat het eind 2021 gelanceerd zou worden. Vervolgens bleef het echter weer stil en bleek in januari van dit jaar dat het nieuwe abonnement wederom uitgesteld werd voor onbepaalde tijd.

Spotify HiFi duikt op in enquête

Andere muziekstreamingdiensten als Tidal, Qobuz en Apple Music zijn Spotify voorbij gestreefd op het gebied van audio in hoge kwaliteit. Er lijkt echter weer leven in de plannen van Spotify te zitten, want een gebruiker op Reddit heeft naar eigen zeggen een enquête van de muziekstreamingdienst gekregen bij het opzeggen van zijn abonnement. In die enquête sprak de streamingdienst ook over een andere abonnementsformules die mogelijk de gebruiker weer naar de dienst toe zou kunnen trekken, waaronder een HiFi-abonnement genaamd Spotify Platinum. Er werd zelfs al een prijs gegeven van 19,99 dollar per maand en naast lossless audio sprak het bedrijf ook over extra functies voor je playlist, speciale tuners en minder advertenties die je bij dit abonnement zou krijgen. De enquête zie je in onderstaande afbeelding.

We weten natuurlijk dat Spotify al jaren werkt aan lossless audio, maar dit lijkt een stap in de goede richting te zijn. Het abonnement is met een prijs van 19,99 dollar voor één gebruiker wel vrij prijzig en wat die extra functies precies zijn is nog onduidelijk. Spotify heeft overigens nog niet gereageerd. Laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt over Spotify HiFi.