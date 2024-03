HBO Max en Discovery+ worden in juni samengevoegd

Twee jaar geleden werd al duidelijk dat beide streamingdiensten tot één streamingdienst worden samengevoegd. Warner Media en Discovery Inc werden eerder al samengevoegd tot het bedrijf Warner Bros. Discovery, dus twee verschillende streamingdiensten zijn niet meer nodig. Hoe het straks gaat met de huidige abonnementen is op dit moment nog onduidelijk. Via Twitter maakte HBO Max wel bekend dat de levenslange 50 procent korting behouden zal blijven als de streamingdiensten straks samenvoegen.

De website van HBO Max heeft tevens al een FAQ online. Zo weten we dat er straks drie verschillende abonnementen zijn. Een Basic-abonnement met reclame, een Standaard-abonnement en een Premium-abonnement. Alleen bij die laatste heb je de 4K UHD-resolutie met Dolby Atmos tot je beschikking. Bij ieder abonnement krijg je toegang tot alles van de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Heb jij met name Discovery+ voor sport, zoals wielrennen, UFC, Roland Garros en Eurosport 1 en 2? Dan komt er straks een Sport add-on die je bij ieder van de drie abonnementen kunt afsluiten. De prijzen zijn verder nog niet bekend. Ook weten we nog niet hoe je straks met een bestaand abonnement overgezet wordt. Voor HBO Max is dat niet zo ingewikkeld, want alhoewel je de nieuwe app moet downloaden, kun je waarschijnlijk gewoon met je bestaande accountgegevens inloggen. Voor abonnees op Discovery+ is het een ander verhaal. Wat moet je dan doen? En wat als je beide streamingdiensten hebt? Deze vragen worden in de komende weken beantwoord door de streamingdiensten.

HBO Max wordt de naam van de gezamenlijke dienst

Alhoewel de gezamenlijke streamingdienst in vrijwel de hele wereld verder gaat als Max, daar is dat bij ons niet het geval. De naam HBO Max blijft hier gewoon bestaan en is straks de naam van de gezamenlijke streamingdienst. Discovery+ gaat dus volledig op in HBO Max. Ook in België blijft de naam hetzelfde. Mogelijk omdat we hier al Omroep Max hebben in Nederland en VRT Max in België.