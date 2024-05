HBO Max krijgt vanaf 11 juni drie abonnementsvormen

In 2022 werd al duidelijk dat de streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus worden samengevoegd. Beide diensten vallen tegenwoordig onder Warner Bros. Discovery, dus het is niet langer nodig om twee verschillende streamingdiensten in stand te blijven houden. Vanaf 11 juni gaat het dan ook daadwerkelijk gebeuren. Wat gaat er voor abonnees veranderen?

Allereerst komen er straks drie verschillende abonnementsvormen:

Basic met reclame: 5,99 euro per maand (Full HD, twee apparaten tegelijk)

Standaard: 9,99 euro per maand (Full HD, twee apparaten, 30 downloads)

Premium: 13,99 euro per maand (4K UHD en Dolby Atmos, vier apparaten, 100 downloads)

Je krijgt dan alle content van HBO Max en alle content van Discovery Plus. Sport is echter niet inbegrepen. Wil je ook UFC, wielrennen, Grand Slams en al het aanbod van Eurosport 1 en 2? Dan moet je een sport add-on afsluiten. Dit kan bij alle drie de abonnementsvormen en kost 5 euro per maand extra.

Levenslang korting op HBO Max?

Abonnees die helemaal in het begin een abonnement met korting hebben afgesloten op HBO Max zullen niet blij zijn. Ja, je 50 procent korting blijft min of meer behouden, maar je gaat van het huidige 4K-abonnement naar het standaardabonnement met enkel Full HD-kwaliteit. Je gaat dus in kwaliteit omlaag en moet daar ook nog een euro extra voor betalen, namelijk 4,99 euro per maand ten opzichte van 3,99 euro per maand nu. Minder kwaliteit voor meer geld dus. Besluit je dan over te stappen naar het Premium-abonnement met 4K UHD en Dolby Atmos? Dat kan dus niet. Je raakt dan je levenslange korting van 50 procent kwijt zodra je overstapt.

Discovery Plus blijft voor bestaande abonnees

Heb je een abonnement op Discovery Plus? Dan gaat er voorlopig niks veranderen. Je kan straks geen nieuw abonnement meer afsluiten op Discovery Plus en zeg je het op, dan kan je het ook niet meer opnieuw afsluiten en moet je over naar HBO Max en de sport add-on. De huidige Discovery Plus-dienst blijft echter behouden voor bestaande abonnees. Je hoeft dus, in ieder geval voorlopig, nog niet over te stappen en meer te betalen.

Ook naar België

Vanaf 1 juli is HBO Max ook beschikbaar in België. Verdere informatie over prijzen ontbreekt voorlopig nog.