Streamingdienst HBO Max gaat in 2024 verder als Max

Vorig jaar kwam het nieuws al naar buiten dat HBO Max en Discovery Plus samen verder gaan onder één vlag. Beide streamingdiensten zijn inmiddels eigendom van Warner Bros. Discovery en het is dan ook niet meer logisch om twee verschillende streamingdiensten aan te houden wanneer je ze ook kunt combineren. Zelfs de naam ‘Max’ ging al eerder rond als gezamenlijke naam van beide streamingdiensten.

Het Twitter-account van HBO Max Nederland maakte gisteravond bekend dat de streamingdienst vanaf volgend jaar Max gaat heten en komt met HBO Originals, hitseries, films, reality en meer. Verdere details, waaronder de prijzen, worden pas op een later moment bekendgemaakt. In de Verenigde Staten gaat Max echter al vanaf 23 mei 2023 van start, zo kunnen we in een persbericht lezen. En daaruit blijkt inderdaad dat de streamingdienst gaat bestaan uit HBO Originals, Warner Bros. films, Max Originals, DC Universe, Harry Potter én de content van Discovery Channel, TLC, HGTV, Food Netwerk, ID en meer. De beide streamingdiensten worden dus echt samengevoegd en we mogen er vanuit gaan dat dit ook in Nederland gaat gebeuren.

HBO Max wordt volgend jaar Max, met HBO Originals, hitseries, films, reality en meer. Meer details zullen dichterbij de lancering worden onthuld. pic.twitter.com/o7MBacLhKg — HBO Max Nederland (@hbomaxnl) April 12, 2023

Levenslang 50 procent korting?

Wat gaat er gebeuren met de levenslang 50 procent korting op HBO Max? Dat kon je krijgen als je direct vanaf het begin een abonnement nam op de streamingdienst. Helaas is daar nog niets over bekend. De prijzen in de VS zijn al wel bekend en zijn gelijk gebleven aan de huidige prijzen. Helaas zegt dat echter niets, want de prijzen zijn in de Verenigde Staten veel hoger dan bij ons in Nederland voor een abonnement. Voorlopig is het afwachten op informatie vanuit de Nederlandse tak.