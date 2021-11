Games om samen te spelen: coöperatieve spellen voor jong en oud

Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes is misschien niet één van de beste games van dit moment. Maar het is wel een toffe titel om samen met je vrienden te spelen. Het spel beloont je ook wanneer je samenwerkt, omdat je een perk ontgrendelt die ervoor zorgt dat je meer ervaringspunten krijgt, bijvoorbeeld. Het spel is redelijk simpel in opzet. Je trekt wat kerkers in, verzamelt loot, bouwt je personage uit met verschillende eigenschappen en neemt het samen op tegen grote vijanden die alsmaar sterker worden. De kracht van Remnant: From the Ashes zit hem juist in die simpele opzet en het feit dat de verschillende geweren een ontzettend fijne bediening hebben. Daarnaast is het leuk om voor de tweede keer met dezelfde personages het spel door te lopen, om te kijken wat je gemist hebt en hoe je bepaalde routes anders bewandelt. Je speelt dit spel online.