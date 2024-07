Review: Canor Asterion V2 – Absolute stilte

De liefde voor oranje

Even typisch voor het merk is het display dat tekst in het groot toont. Dat gebeurt in het oranje en in een dot-matrix-stijl. En neen, de keuze voor oranje heeft niets met een lange afstandsliefde voor het Nederlandse koningshuis, wel is het een manier om buizenversterking te evoceren. Fraai en heel leesbaar vanuit de sofa is het allemaal wél – al is de geboden informatie nu ook niet zo cruciaal bij een phonovoorversterker.

Het scherm gebruik je in combinatie met de kleine druktoetsen er links van. Hiermee schakel je tussen MM- en MC-modus. Wat dan meteen opvalt is dat er twee MC-toetsen zijn: MC1 en MC2. Het verschil tussen beiden is dat je dan schakelt tussen twee gain-niveaus, waarbij MC2 volgens de fabrikant 76 dB versterking aanbiedt (via de cinch-ingang). Dat maakt meteen duidelijk dat deze modus bedoeld is voor moving coil-elementen met een heel laag uitgangsniveau, echt voor connaisseurs dus. De MC1 is wat universeler (maar nog altijd hoog) met 70 dB. Bij de MM-modus kun je rekenen op een standaard 46 dB gain, wat het heel geschikt maakt voor nagenoeg alle elementen van die type. Je kunt ook kiezen tussen RCA- en XLR-input; die zijn gescheiden opgebouwd, dus in theorie zou je de Asterion V2 makkelijk met twee platenspelers of een draaitafel met twee toonarmen kunnen gebruiken. Zolang je maar één MM- en één MC-element gebruikt.

Naargelang je MM, MC1 of MC2 selecteert (met daarbij de keuze tussen RCA of XLR) kies je via de grote draaiknop een van de acht impedantie/capaciteitswaarde. Uiteraard neem je daarbij best iets dat past bij jouw element. Maar als je wil experimenteren, dan kan dat. De aangeboden waarden (50 tot 840 pF voor MM bijvoorbeeld) lijken goed gekozen om de Asterion compatibel te maken met heel veel cartridges.