Game Boy-games nu te spelen via Nintendo Switch Online

In 2021 werd er al over gesproken, maar het is nu eindelijk zover. Via Nintendo Switch Online kun je nu Game Boy-games spelen. Via het online abonnement van Nintendo was het al langer mogelijk om games te spelen van de oude spelcomputers van de Japanse grootmacht, maar op het gebied van de Game Boy bleef het al lange tijd stil. Tot gisteravond dan, want toen werd bekendgemaakt dat de Game Boy-games per direct te spelen zijn.

Nintendo Switch Online

Heb je een Nintendo Switch Online-abonnement? Een abonnement kost 19,99 euro per jaar. Dan heb je per direct toegang tot de volgende Game Boy- en Game Boy Color-spellen:

Alone in the Dark: The New Nightmare

Game & Watch Gallery 3

Gargoyle’s Quest

Kirby’s Dream Land

Metroid II – Return of Samus

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

Tetris

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Wario Land 3

Overigens kun je met dit abonnement ook meer dan honderd NES- en Super NES-spellen spelen.

Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket

Nintendo heeft echter ook een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket beschikbaar. Dit abonnement kost 39,99 euro per jaar. Dit abonnement voegt ook nog Game Boy Advance-spellen toe.

Kuru Kuru Kururin

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Kart: Super Circuit

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

The Legend of Zelda: The Minish Cap

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Met het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket heb je alle voordelen van het reguliere abonnement, maar ook extra’s als toegang tot klassieke Nintendo 64- en SEGA Mega Drive-games.

Games die het ondersteunen kun je ook in multiplayer spelen. En daarnaast is het voor sommige games mogelijk om te wisselen qua grafische stijl, overeenkomend met de Game Boy, Game Boy Color of Game Boy Advance. Nintendo zal in de toekomst meer games gaan toevoegen.