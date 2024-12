Sonus faber Palladio level 6 home cinema bij Fine Sounds Benelux

Van € 700.000,- naar € 60.000,-

Met deze aanhef begrijpt u vast meteen al waar we nu naartoe gaan. Althans prijstechnisch gezien. Rob en zijn gestaag groeiende team aan medewerkers hebben namelijk enige tijd geleden het plan opgevat om dit iconische huzarenstukje nog eens dunnetjes over te doen. Nee, niet meer in kasteel Nederhemert, maar veel dichter bij huis en dus ‘gewoon’ in hun grote showroom in Geldermalsen. Althans, zo had ik het in eerste instantie begrepen. Daardoor raakte ik licht in verwarring op het moment dat Rob mij vraagt of ik mijn jas aan wil doen, want “we gaan buiten een stukje lopen”?! Nu is lekker wandelen één van mijn favoriete bezigheden en ook Rob is een geschikte vent. Maar ik zou toch een test gaan doen van een mooie home cinema, dus wat moesten we dan ineens buiten gaan doen? Lang hoef ik daar niet op te wachten, want om de groeiende expansie van de mooie Fine Sounds-producten het hoofd te bieden, verlaten we het hoofdgebouw om zo’n 50 meter verderop voor een andere en nieuwe bedrijfsunit halt te houden. Rob pakte met enige trots de sleutel, opent de deur en zegt: “Welkom in onze nieuwe externe showroom. Een presentatieruimte die speciaal is opgetuigd voor deze home cinema.” Want natuurlijk is het superleuk om je als liefhebber te vergapen aan zo’n extreem fraaie en kostbare state of the art cinema zoals in het AudioExpert Castle stond opgesteld. Maar op een gegeven moment moet je wel realistisch zijn en beseffen dat je voor een lager bedrag veel meer mensen blij kunt maken. Terwijl we de helaas in grote stromen neerdalende regen snel ontvluchten en de heerlijk warmgestookte ruimte betreden, komen we eerst in een soort van voorportaal terecht. Hier kunnen we de onze jassen uittrekken en worden we van een lekkere kop koffie voorzien. In dit deel van het pand is ook de McIntosh-elektronica zichtbaar opgesteld en blijken we tijdens een korte rondgang ook voor de afwisseling eens rond en vooral achter de ‘box in een box’ ruimte te mogen kijken. Rob: “Normaal gesproken krijg je dit soort dingen nooit te zien, maar voor onze beoogde opzet wilden we juist zoveel mogelijk tonen hoe je bepaalde zaken het beste op kunt lossen. Dus geef je ogen goed de kost en je mag mij alle vragen stellen die je nodig acht.” Dat laat ik mij natuurlijk geen twee keer zeggen en al snel daarna ben ik volledig bijgepraat over alle kenmerken van de hier gerealiseerde mooie ruimte. Een vertrek wat nu gelukkig eens geen balzaalformaat is, maar heel bewust met zijn 5,5 meter lang en 4,5 meter breed de maat van een standaard garagebox is!