‘Nintendo Switch Online biedt binnenkort Game Boy-games aan’

Het lijkt erop dat we binnenkort games van de Game Boy en Game Boy Color kunnen verwelkomen op Nintendo Switch Online. Dat is een abonnement waarmee je online kunt gamen en toegang krijgt tot meer dan honderd games die eerder uitgebracht waren op de NES en SNES.

Game Boy-games voor Nintendo Switch Online

Het gerucht krijgt redelijk wat gewicht mee, omdat veel outlets hierover berichten. Zo kwam het gerucht ter sprake tijdens een podcast van Nate the Hate (op YouTube) en verscheen het nieuws zowel op Nintendo Life als Eurogamer. Het komt niet heel vaak voor dat verschillende nieuwsmedia hetzelfde gerucht melden op basis van eigen bronnen.

Op moment van schrijven is nog niet duidelijk welke titels Nintendo toevoegt aan Nintendo Switch Online. Ga er dus niet vanuit dat je favoriete titels meteen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld. Zo missen er nog een aantal belangrijke NES- en SNES-titels, jaren nadat de functie geïntroduceerd werd. Denk dan aan Chrone Trigger en Super Mario RPG: The Legend of the Seven Stars. Dit zijn games waar fans naar uitkijken, maar die gewoonweg niet beschikbaar zijn.

Of Nintendo ook spellen van de Game Boy Advance gaat toevoegt, dat is nog niet zeker. Op Eurogamer is te lezen dat het goed mogelijk is, maar meer daarover is niet naar buiten gekomen. Nintendo heeft gereageerd op de geruchten door te claimen dat er momenteel niets aan te kondigen is.