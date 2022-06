F1 TV Pro neemt Nederlands commentaar van Viaplay over

Viaplay krijgt een hoop kritiek in Nederland. De app werkt niet goed, het beeld blijft vaak hangen en over het commentaar bij de races is ook niet iedereen te spreken. F1 TV Pro is een alternatief voor Viaplay. Het commentaar was tot nu toe altijd in het Engels, maar vanaf deze maand is er ook Nederlands commentaar te horen, zo blijkt op deze pagina.

Nederlands commentaar van Viaplay naar F1 TV Pro

Of het mensen van Viaplay over laat stappen naar F1 TV Pro is echter de vraag, want het Nederlands commentaar zal gewoon overgenomen worden van Viaplay. Dat betekent dat het Nederlandse commentaar op F1 TV Pro ook gedaan wordt door Nelson Valkenburg, Melroy Heemskerk en Allard Kalff. Voor wie dat wil zal het commentaar in het Engels ook gewoon beschikbaar blijven, dus je kunt kiezen.

Voor het commentaar hoef je dus niet over te stappen, want dat is straks identiek. De prijs is echter wel interessant. Viaplay kost 13,99 euro per maand en F1 TV Pro heb je voor 7,99 euro per maand. Dan mis je wel de overige content qua films, series en sport van Viaplay, maar als je toch alleen maar Formule 1 kijkt, dan kan dat ook via het goedkopere F1 TV Pro.

Viaplay krijgt op het moment veel kritiek vanuit consumentenorganisaties. De streamingdienst wordt opgeroepen om klanten te compenseren vanwege de aanhoudende problemen rond de Formule 1.