Deze drie verbeteringen kan Netflix goed gebruiken

Netflix krijgt er steeds meer concurrentie bij. Mede daarom is het van plan om uit te breiden naar gaming. Hopelijk blijft er ook voldoende focus op de hoofdstreamingdienst, want er zijn nog altijd verbeteringen te bedenken voor de rode N.

Netflix is een Amerikaanse streamingdienst die in 1997 werd opgericht. Het heeft de televisiewereld op zijn kop gezet door geen gewone televisiezender te starten. Het startte een dienst waarbij je voor een vast maandelijks bedrag (in Nederland is dit momenteel vanaf 7,99 euro) keuze krijgt aan een hele bibliotheek vol films en series, die je kunt (verder)kijken wanneer jij dat wil. Ook waar je maar wil, want Netflix is een app, waardoor je er niet per se een televisie voor nodig hebt om het te kijken.

Streamingdienst Netflix

Netflix is sinds 2012 in Europa beschikbaar. Inmiddels is het wereldwijde aantal abonnees uitgegroeid tot een indrukwekkende 209 miljoen abonnees. Waar het in eerste instantie vooral bestaande content aanbood, is het inmiddels ook heel bekend om zijn Originals. Netflix investeert heel veel in het maken van zijn eigen films en series en dat doet het niet onverdienstelijk. Er zijn al meerdere grote film- en serieprijzen, waaronder Oscars en Emmy’s naar Netflix-producties gegaan. Vroeger was het voor een acteur ‘not done’ om van Hollywood-films naar televisieseries te gaan, maar tegenwoordig is dat mede dankzij Netflix vaak juist een slimme keuze voor de carrière.

Advertentie

De streamingdienst heeft veel teweeggebracht in de wereld van entertainment en de dienst staat als een huis. Echter heeft het te maken met steeds meer concurrentie: Paramount+, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video en Videoland bijvoorbeeld. Het is ook steeds normaler geworden om binnen één huishouden meerdere streamingdienstabonnementen te hebben. Toch wil Netflix de nummer één van de wereld blijven, waardoor het zeker niet moet blijven stilstaan en moet blijven vernieuwen. Deze drie dingen zouden abonnees graag zien in de dienst: