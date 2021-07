Netflix over 10 jaar – Zo zien streamingdiensten er straks uit

Netflix over 10 jaar

Om te bedenken hoe streamingdiensten er over tien jaar uitzien, is een vraagstuk dat groter is dan streamingdiensten alleen. Immers moet je ook bedenken waar streamingdiensten op worden gekeken. Nu doen we dat op een televisie al dan niet met behulp van een gameconsole, of gebruiken we een laptop, smartphone of tablet. Smartphones bewijzen al jaren dat ze steeds meer hybride worden. Ze vervangen steeds meer apparaten om ons heen en de kans is dan ook groot dat we over tien jaar streamingdiensten nog steeds op onze smartphone kijken. Een smartphone die dan waarschijnlijk uitklapbaar of uitschuifbaar is, zodat je er een groter scherm van kunt maken voor het kijken van entertainment.

De vraag is ook of virtual reality een grotere rol gaat spelen in ons leven. Elk jaar wordt er gezegd dat dat het jaar wordt van virtual reality, maar we hebben het nog nooit écht gezien. Op PlayStation VR zijn leuke VR-games te spelen, maar hoe zit het met het kijken van films in VR? Als daarin grotere stappen worden gemaakt, dan kunnen streamingdiensten zich zo onderscheiden. Netflix zou bijvoorbeeld het aantal interactieve shows kunnen uitbreiden, want dat is nu beperkt gebleven tot Bear Grylls en Black Mirror. Zeker als de techniek verbeterd en je bijvoorbeeld met vrienden samen allemaal een ander antwoord kunt kiezen en dat later van elkaar ziet, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Je zou dan zelfs quizzen kunnen doen op streamingdiensten.

Hoe streamingdiensten er verder uit gaan zien, dat is ook afhankelijk van in hoeverre het toestemming heeft om bepaalde gegevens van mensen te mogen gebruiken. Een gepersonaliseerde ervaring op Netflix is nu al heel prettig, maar het zou nog beter kunnen. Een notificatie krijgen wanneer er een nieuwe aflevering is van een serie die je volgt, of die je misschien drie jaar geleden hebt gekeken en waar nu pas weer een nieuw seizoen van is, daar zou Netflix nog grote stappen kunnen maken. Ook zouden streamingdiensten nog veel persoonlijker kunnen aanraden, als het meer zou weten over je leven en je interesses. Het is de vraag of we qua privacy willen dat een streamingdienst zoveel van ons weet, of dat we het toch liever iets verder op afstand houden zoals nu.