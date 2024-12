Het is altijd leuk in de bioscoop met kerst, want de meeste grote filmmakers komen wel met een nieuwe prent op de proppen zo vlak voor het einde van het jaar. Of het nu is om vers in het geheugen te liggen voor de Oscars of gewoon om volle zalen te trekken in de kerstvakantie: wij plukken er de vruchten van. Dit zijn de leukste bioscoopfilms om deze kerstvakantie te bezoeken.

Showliefhebbers: Wicked

Je kunt er op sociale media bijna niet omheen: Wicked is een verfilmde musical met een gigantisch budget en dat is te merken. Mooie nummers, een emotioneel verhaal en natuurlijk veel drama: Wicked heeft het allemaal. Let wel op: dit is deel 1, er komt nog een tweede deel in 2025. Weet je ook meteen wat je die kerstvakantie doet.

Spektakeljunkies: Gladiator II

De eerste Gladiator is een fenomenale film waarin we meer leren over de tijd van de Romeinen en hun arena’s waar de nodige bloedvergietingen plaatsvonden. Het tweede deel borduurt voort op het eerste, waarbij een nieuw hoofdpersonage genaamd Lucius het Colosseum ingaat om ‘zijn’ Rome te veroveren.

Met de kinderen: Vaiana 2

Hij is er zowel in de originele versie met The Rock als de Nederlandse versie met René van Kooten: Vaiana 2 (ook wel bekend als Moana). We gaan terug naar de oceaan, waar Vaiana moet zijn nadat ze wordt opgeroepen door haar voorouders. Maar net als in het eerste deel zit de zee vol verrassingen.

Disney-freaks: Mufasa

Mufasa vertelt hoe Scar zo is geworden als hij was. En vooral: wat er toch tussen de broers is gebeurd, al die jaren voor de Lion King. Dit is geen tekenfilm, maar net zoals de recente Lion King-film een computeranimatiefilm, met onder andere de stemmen van Blue Ivy Carter, Aaron Pierre, Beyoncé en Mads Mikkelsen. Prachtige animatie en een verhaal dat je nog niet kent over een van de meest geliefde films van Disney allertijden.

Gamers: Sonic the Hedgehog 3

Hoewel Jim Carrey Hollywood redelijk achter zich heeft gelaten, geniet hij er wel van om de slechterik te spelen in de semi-computergeanimeerde films van Sonic. Hoewel, is hij nog steeds echt een slechterik te noemen? In dit derde deel werken de twee samen om een groter probleem op te lossen.

Fantasyfans: The Lord of the Rings: The War of Rohirrim

Wil je je net als decennia geleden met kerst helemaal onderdompelen in alles The Lord of the Rings? Dat kan, want hoewel het niet gaat om de originele trilogie van Peter Jackson, kun je toch nog een LotR-avontuur beleven in de bioscoop dit jaar: The War of Rohirrim is een animatiefilm die zich afspeelt in het bekende universum van Tolkien.

Arthouse-liefhebbers: The Room Next Door

Een film waarin zowel Tilda Swinton en Julianne Moore inzitten, dat moet wel een hit zijn: The Room Next Door is een mooie vertelling over twee vrouwen die heel close waren, elkaar uit het oog verloren en nu weer samenkomen. Alleen de omstandigheden zijn wel op zijn minst opmerkelijk te noemen…

Boekenwurm: Small Things Like These

De boekverfilming Small Things Like These naar het boek van Claire Keegan is zeker geen makkelijke film om te kijken: Cillian Murphy speelt hierin een vader die ontdekt dat de Rooms-Katholieken er verschrikkelijke praktijken op nahouden waar ‘gevallen jonge vrouwen’ terechtkomen en een afschuwelijk leven leiden. Of eigenlijk: lijden.

Kattenvrouwtjes en -mannetjes: Flow

Flow is een film voor volwassenen, hoe schattig het katje op de poster ook lijkt. Er worden heel volwassen thema’s aangesneden in een film over ontdekking, vrienden maken en zelfredzaamheid.

Kaaskoppen: Schitterend

In het Nederlandse Schitterend volgen we 6 vrouwenlevens die allemaal te maken hebben met verschillende fases in een vrouwenleven: van schoonheid, zelfbeeld tot maatschappelijke discussies: in deze film komen ze allemaal aan bod en dat zorgt voor een heel herkenbare optekening van het leven van menig Nederlandse vrouw.

Griezelaars: Heretic

We kennen Hugh Grant wel als die knappe en charmante man, maar in Heretic ontpopt hij zich toch tot een heel ander type mens. Deze horrorfilm laat hem zien als een soort ultieme spelletjesspeler, die dat helaas niet doet aan een Monopoly-bord, maar juist in zijn eigen huis. De pionnen? Twee jonge vrouwen.

Heel veel plezier in de bios deze kerstvakantie!

En, toch liever thuisblijven? Lees dan onze streamingtips.