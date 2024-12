De leukste nieuwe films op streaming voor de kerstvakantie

Un p’tit truc en plus (Prime Video)

Als een vader en zoon slim denken te zijn door een juwelierszaak te overvallen, zijn ze toch ook een beetje dom: ze zijn hun vluchtauto kwijt. Hoe gaan ze nu uit handen blijven van de politie? Uiteindelijk komen ze terecht op een vakantiekamp voor jongeren met een beperking, waar ze zich ineens wanen in een heel ander leven vol warme momenten. Het is een Franse film, dus vergeet niet om de ondertiteling aan te zetten.

Een schitterend gebrek (Prime Video)

We hebben hem in de streamingtips al getipt, maar we doen het gewoon nog een keer: het door Michiel van Erp geregisseerde historische drama Een Schitterend Gebrek, waarin het verhaal van Casanova en zijn grote liefde Lucia wordt naverteld, met dank aan spel van Dar Zuzovsky, Jonah Hauer-King en Sam Hazeldine. Een film die een mooi inkijkje biedt in een tijd, lang geleden.

Sleeping Dogs (Prime Video)

Sleeping Dogs gaat over een voormalig rechercheur met een geheugenprobleem. Hij kan zich zelfs een hele moordzaak niet meer herinneren. Uiteindelijk leidt het bewijsmateriaal hem gelukkig wel ergens heen, al is het de vraag of hij zich dit wel op de hals moet halen. Duister is het namelijk zeker, deze film met Russell Crowe in de hoofdrol. Zeker een aanrader voor wie wat spanning wil deze vakantie.

Il Treno dei Bambini (Netflix)

Amerigo is zeven jaar oud als hij Napels en zijn moeder verlaat. Het is 1946 en hij stapt in de trein van geluk, waar hij een vrouw ontmoet die voor hem zorgt. Hij leert veel van haar, heel veel, maar dat is niet altijd even positief: dit historische drama is af en toe enorm ontroerend. Met dank aan Cristina Comencini op regie en Christian Cervone, Serena Rossi en Barbara Ronchi in de hoofdrollen.

Makayla’s Voice: A Letter to the World (Netflix)

Heb je geen zin in een lange zit, dan is deze 23 minuten durende korte documentaire een goede tip. Een tiener met autisme laat zien hoe haar wereld eruitziet wanneer ze via een letterbord voor het eerst haar stem kan delen.

Unsung Hero (Netflix)

Unsung Hero is een drama over een man die met zijn gezin naar de Verenigde Staten verhuist vanuit Australie. Hij zoekt een betere toekomst omdat het muziekbedrijf dat hij leidde failliet ging. Dat hij zeven kinderen heeft, maakt het niet makkelijker. Zijn vrouw heeft ook nog eens de volgende in haar buik zitten. Gedoe dus, maar we kunnen vast verklappen dat David en zijn vrouw alles op alles gaan zetten om hier positief en wel uit te komen.

Carry-On (Netflix)

Ethan Kopek mag een dagje een hogere baan doen bij de douane, als hem een oortje wordt gegeven en hij plotseling wordt bedreigd als hij een bepaalde koffer niet door laat gaan. Zal hij meewerken tot het bittere eind, of weet hij de vijand toch te slim af te zijn in deze vliegveld-actiefilm? Hartstikke spannend, zeker een aanrader. Met onder andere Taron Egerton en Jason Bateman.

Ronny Chieng – Love to Hate It (Netflix)

Zin om te lachen, in plaats van in een filmisch verhaal te worden meegenomen? Dat kan met standup comedian Ronny Chieng. Die deelt op het podium zijn ideeen over online discussies, generatieverschillen en IVF.

Ferry 2 (Netflix)

De Brabantse drugsbaron Ferry Bouman heeft zijn carriere aan de wilgen gehangen. Hij heeft niks meer, hij woont in Spanje en daarmee is het af. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Je kunt de crimineel wel uit de criminaliteit halen, maar de criminaliteit niet uit de crimineel, zo blijkt. Doet hij nog een ding voor hij echt met pensioen gaat? Je ziet het in Ferry 2, de nieuwe film op basis van Undercover.

The Six Triple Eight (Netflix)

Het waargebeurde verhaal over de dames in de Tweede Wereldoorlog, namelijk die van een volledig zwart bataljon van 855 vrouwen die er in de tweede wereldoorlog op uit waren om te vechten voor de vrede. Vechten in de vorm van post sorteren en oplossen wat ermee moet gebeuren. Klinkt aanzienlijk suffer dan hoe Tyler Perry dit verhaal optekent, met behulp van Kerry Washington in de hoofdrol.

Bad Boys: Ride or Die (Netflix)

Bad Boys: Ride or Die is eigenlijk niet interessant qua verhaal, het is gewoon leuk om Will Smith en Martin Lawrence weer samen te zien. Dit is al de zoveelste Bad Boys-film, maar het blijft leuk. ‘Never gets old’ zeggen we maar niet, want de twee heren zijn inmiddels wel op leeftijd aan het raken. Maar dat zorgt juist wel voor weer eens een andere dynamiek dan we vaker in films zien. Lekker, even een domme actiefilm met humor.

Elton John: Never Too Late (Disney+)

Soms hoeft het niet per se een film te zijn, maar is een documentaire ook heel interessant. Deze over muzikant Elton John bijvoorbeeld. Hij heeft natuurlijk vrij recent al een speelfilm gekregen in de vorm van Rocket Man, maar in Never Too Late komt hij zelf direct aan het woord over zijn leven, vol muziek, maar ook misbruik, verslaving en tegenslagen.

Doctor Who: Joy to the World (Disney+)

Doctor Who heeft zijn eigen kerstfilm voor 2024 en dat is Joy to the World. Wanneer Joy een geheime deur opent naar het Time Hotel, komt ze dinosaurussen tegen, maar ook de Doctor. Kunnen ze zichzelf op tijd in veiligheid brengen voordat het tijd is voor de kerst?

Beetlejuice Beetlejuice (HBO Max)

Een grote film die dit jaar verscheen is Beetlejuice Beetlejuice, de opvolger van de film.. Beetlejuice dus. Nadat er een tragedie in de familie gebeurt gaat de familie Deetz terug naar Winter River, waar ze nog steeds met die vreemde vogel te maken krijgen, wederom gespeeld door Michael Keaton. Ook Winona Ryder en Catherine O’Hara zitten in deze grappige griezelprent.

Joker: Folie a Deux (HBO Max)

Of het een goede film is, dat hangt af van hoezeer je vasthoudt aan het onderwerp, maar ook welke theorieën je al over de prent hebt gelezen. En of je van musical-achtige films houdt of niet… Kortom, er zijn zeker wat mitsen en maren, maar Joker: Folie a Deux was wel een van grootste films van het jaar qua anticipatie en die staat nu op HBO Max.

Juror #2 (HBO Max)

Hij is een echte family man: Justin Kemp. Wanneer hij wordt opgeroepen om jurylid te zijn in een controversiele moordzaak, komt hij voor een ethisch dilemma te staan. Gaat hij de jury overtuigen om de verdachte vrij te spreken, of toch schuldig te bevinden? Met onder andere Nicholas Hoult en J.K. Simmons, plus aan het roer Clint Eastwood, is dit een erg sterke film.

A Quiet Place: Day One (SkyShowtime)

Het A Quiet Place-universum draait om een gezin dat te maken krijgt met entiteiten van buitenaf die reageren op geluid. Horen ze iemand lachen, gillen, praten of op een andere manier geluid maken, dan komen ze je halen om je te verslinden. De film heeft onder andere de prachtige Lupita Nyong’o in de hoofdrol en speelt zich voor de gebeurtenissen van deel 1 af. Hoe gaan mensen om met deze bizarre, nieuwe realiteit?

