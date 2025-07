Klipsch brengt Flexus Core 300 soundbar uit

De Flexus Core 300 is een 5.1.2-kanaals soundbar met 13 ingebouwde drivers en ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X met drivers die naar boven wijzen. Kleinere modellen in de Flexus-serie, de Core 100 en 200, missen deze speciale drivers voor Dolby Atmos.

Het Flexus Sound System is ontworpen met flexibiliteit in gedachten. Gebruikers kunnen de Core 300 direct plaatsen, of later draadloze componenten toevoegen, zoals de Flexus Sub 200 subwoofer voor diepe bassen, of de Flexus Surr 200 achterspeakers voor een completere surround-ervaring.

De bediening van de soundbar verloopt via de Connect Plus app, waarmee audio-instellingen kunnen worden aangepast en firmware-updates kunnen worden uitgevoerd. Qua connectiviteit biedt de Core 300 veel opties: van Bluetooth 5.3 en netwerkfuncties zoals AirPlay, Google Cast, Spotify en Tidal Connect tot fysieke aansluitingen zoals optisch, USB-C, HDMI 2.1 passthrough en HDMI eARC. De soundbar levert een frequentiebereik van 43 Hz tot 20 kHz en een maximaal geluidsdrukniveau van 106 dB.

De Klipsch Flexus Core 300 is binnenkort verkrijgbaar, met een prijs van net geen 1.200 euro voor de soundbar zelf. De optionele achterspeakers kosten net geen 500 euro en de subwoofer net geen 600 euro.