Beeld & Geluid biedt podium voor de niet-commerciële film

Jonge filmmakers

De jonge filmmakers tot 25 jaar tonen hun dramatische, komische, ontroerende maar soms ook bloedserieuze verhalen in treffende beelden op het witte doek van Theater 2 op zondag 8 december. In een rap tempo rollen er maar liefst 27 korte films over het scherm en dan is er tussendoor ook nog een workshop over het mooie vak van film maken. Welke film is de beste? Welke filmmakers winnen de prijzen? Beleef het mee! Theater 2 is open vanaf 9:30. Op festivals.videofilmers.nl/jonge-filmers-filmfestival staat een aftermovie van het festival van vorig jaar.

Wie wint het Bronzen Manenschaap?

Tijdens het NOVA Filmfestival in Theater 1 op zaterdag 7 en zondag 8 december zie je de 41 beste niet-commerciële films die het afgelopen jaar bij alle regionale NOVA festivals geselecteerd zijn. Op www.novafilmfestival.nl staan het programma en de trailers. Op zondag rond het middaguur is er een workshop over hoe het archief van Beeld & Geluid door audio-visuele makers kan worden gebruikt. De meeste filmmakers zijn zelf aanwezig tijdens het festival om te ervaren hoe het publiek op hun creatie reageert en om met elkaar en met het publiek over hun films te praten. De films zijn allemaal door een deskundige jury beoordeeld. Op zondag wordt aan het eind van het festival bekend aan welke films de jury prijzen heeft toegekend en aan welke filmmaker het Bronzen Manenschaap kan worden uitgereikt voor de Beste Film van het festival. Theater 1 is op beide dagen open vanaf 9:45.

Filmgala

Het NOVA Filmgala, zoals het filmfestijn officieel heet, wordt geheel door vrijwilligers georganiseerd en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Beeld & Geluid, de Rabobank, Digital Movie en de gemeente Hilversum.