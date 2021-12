De beste games van 2021: deze 7 games moet je gespeeld hebben

Hades

Ontwikkelaar Supergiant Games heeft met spellen als Bastion, Transistor en Pyre bewezen bijzondere en interessante games te kunnen maken. Met Hades gaat het de developer wederom goed af. Nadat het spel eerder hoge ogen gooide op de pc, is het nu tijd aan de versies die beschikbaar zijn voor Xbox, PlayStation en de Nintendo Switch. Hades is een roguelike dungeon crawler. Dat betekent dat je kerker op kerker verkent. En wanneer je een keer af gaat, dan begin je eigenlijk weer van voor af aan — maar dan met je verworven krachten, gelukkig.

Het is duidelijk dat Supergiant Games de betere elementen van zijn vroegere projecten gebruikt heeft voor Hades. De hack-n-slash-actie is supersnel en vloeiend, net als in Bastion, aan Transistor dankt het spel z’n innemende atmosfeer en diepte en Pyre is duidelijk verantwoordelijk voor het personagegedreven verhaal met kleurrijke figuren uit de Griekse mythologie, zoals Zeus, Athena en Poseidon. Heel gek is dat laatste overigens niet, aangezien je het in dit spel opneemt tegen de god van de onderwereld. Met alle gevolgen van dien.

Hades speel je in snelle, soms korte potjes, waar je na afloop rijkelijk beloond wordt voor je vaardigheden. De progressie die je boekt, is niet voor niets. Bovendien: iedere keer wanneer je een nieuw potje begint (geüpgraded en wel), heb je haast geen idee wat je te wachten staat. Je bent dan wel bekend met de mechanieken van het spel, maar dan nog kan het je gedurende je speelsessie meer dan eens verrassen met z’n uitdaging. Het is een spel dat maar blijft geven en geven, waardoor we alleen maar kunnen concluderen dat het je tijd meer dan waard is.