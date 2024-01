Review: Wilson Audio Sasha V – Als een rots…

Aan de tand gevoeld

Michael overhandigt mij de tablet, waarmee ik zelf via de Wadax-streamer enkele referentietracks mag beluisteren en de set nog verder mag verkennen.

Ane Brun had ik een tijdje niet meer gehoord, maar onlangs nog eens beluisterd. Bij het bekende These Days viel meteen de ruimtelijkheid op. De balans tussen directe weergave en ruimtelijk doorklinken wordt door het systeem overgebracht op de wijze zoals ik het van deze track gewend ben.

De tweede stem in de track Birds van Dominique Fils-Aimé klinkt heel mooi ruimtelijk om de eerste stem heen.

Als we vervolgens wat klassieke muziek draaien valt op hoe realistisch een piano wordt weergegeven bij Mari Kodama’s uitvoering van Beethovens Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 ‘Appassionata’: I. Allegro Assai. De hogere tonen verspreiden zich ontzettend mooi in de ruimte, terwijl het laag tegelijkertijd heel fundamenteel aanwezig is. Met de goede bron en de juiste akoestiek is een uitermate natuurlijke weergave mogelijk. Maar dat kan alleen maar gerealiseerd worden met een systeem waar een weergever van deze klasse in aanwezig is.

And So It Goes van Jennifer Warnes speel ik geregeld op mijn hoornluidsprekers en heb ik onlangs ook nog op een set van Avantgarde Acoustic gehoord. Wauw! Ik merk hier bijna een zelfde betrokkenheid en tastbaarheid in de weergave van de stem.

Bij Jacintha’s versie van Light My Fire is onder andere een realistische percussie te horen en haar stem staat mooi in de ruimte. De fluit aan de linkerzijde klinkt zoals het hoort, ook mooi geplaatst, bijna alsof de fluitist echt voor de luidspreker staat.

Bij I Don’t Wanna Grow Up van Holly Cole vallen met name de nuances in de stem op. De instrumentale soundstage is mooi breed. Het doorklinken van de stem is ook hier weer prachtig en wordt met een natuurlijk karakter weergegeven.

De track Veto van SOHN bevat verrassende details die heel ruimtelijk gepresenteerd worden, terwijl de stem keurig recht vooruit wordt geprojecteerd.

Een perfecte weergave van instrumenten hoor ik ook als ik de track You And Me speel van het Wynton Marsalis Quartet. Het handgeklap dat erin voorkomt komt tevens zo realistisch over, dat het bijna eng wordt. Verder merk ik dat de trompet heel mooi in het midden wordt afgebeeld.

De stem in The Sea van HAEVN wordt eveneens keurig in het midden gefocust, bij een brede soundstage. Ook het uitsterven van de tonen in de intro gaat heel mooi de breedte in.

Bij Shirley Horns versie van Yesterday is de dynamische range heel goed hoorbaar. Je geniet zowel van de rust in het nummer als de uithalen van Shirley en de aanzetten van de begeleiding.

Bij de track Vanishing Act van Lou Reed ben ik nog meer een tandje meer gefocust. De warme stem wordt heel natuurlijk weergegeven en ik hoor zelfs precies de bewegingen van zijn mond. De pianobegeleiding is daarbij heel smooth, zodat je op een ontspannen manier aandacht kunt hebben voor de stem.