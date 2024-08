Oppo Reno 12 F 5G biedt AI-mogelijkheden voor 399 euro

Oppo noemt de Reno 12 F 5G een toegankelijke AI-telefoon binnen de Reno-serie. De smartphone heeft aan de buitenkant een Cosmos Ring met een dynamisch Halo Light. Je kunt het vergelijken met de smartphones van Nothing met de LED-verlichting aan de achterkant. Ook het Halo Light van deze smartphone rond de cameramodule biedt verschillende aanpasbare lichteffecten voor verschillende scenario’s en kan meldingen weergeven bij opladen, oproepen en berichten. All Around Armor moet zorgen voor een zeer stevig en robuust toestel. De smartphone is verkrijgbaar in Amber Orange en Black Green en weegt 187 gram.

Intern vinden we de MediaTek Dimensity 6300-chipset met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De smartphone heeft een grote batterij van 5.000 mAh en kan met 45W SUPERVOOC Flash Charge tot 100 procent worden opgeladen in 71 minuten. De smartphone heeft een oled-scherm van 6,67-inch (2.400 bij 1.080 pixels en 120Hz) en is stof- en spatwaterbestendig dankzij IP64. Extra aandacht gaat uit naar de cameramodule. Er is een hoofdcamera van 50 megapixel aanwezig met een ultragroothoekcamera van acht megapixel en macrolens van twee megapixel. Kunstmatige intelligentie zorgt voor het beste fotoresultaat in alle omstandigheden. AI helpt ook bij het doen van persoonlijke suggesties en bij de geoptimaliseerde batterij. De smartphone draait op Android 14.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Reno 12 F 5G is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 399 euro.