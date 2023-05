Fujifilm X-S20 systeemcamera: Een ideale reismetgezel

Zoals te verwachten viel heeft de Fujifilm X-S20 de kunstmatig intelligente autofocusmogelijkheden van de X-T5 en X-H2(S) in huis. De herkenning van onderwerpen (gezichten, mensen, dieren en voertuigen), tracking en het vooruitzien op de gewenste focussering vormen een echte aanwinst. Zelfs nog een stuk praktischer omdat de camera zonder extra menukeuzes zelf slim oordeelt wat in de desbetreffende AF-situatie de beste optie is.

Bij video beschikt de X-S20 nu ook over 6K op 30P in 4:2:2 op 10 bit. Dit zowel als master voor het uitsnijden van hoogwaardige 4K en Full HD als zelfstandig 6K-formaat. Om eventuele oververhitting van de sensor te voorkomen is er een optionele koelmodule (klikt op de achterzijde) leverbaar. De capaciteit van de accu, een minpuntje bij de X-S20, is toegenomen tot 720 opnamen. Dit op basis van de krachtigere NP-W235 accu. Het hart van de X-S20 is de vertrouwde back-illuminated 26,1MP X-Trans CMOS 4 sensor ondersteund door de X-Processor 5 beeldverwerkingsprocessor. Niet de top of the line beeldsensor, maar wel een formidabel duo qua beeldkwaliteit en AF met X-Processor 5. De 5-assige interne beeldstabilisatie voorziet in tot 7 diafragmastops winst.