Review: FUJIFILM X-T50 – 40MP en filmsimulatieknop

FUJIFILM biedt in de APS-C-wereld voor elk wat wils. Van veeleisende starter, TikTok en compacts tot formidabele middenklassers en promodellen. De FUJIFILM X-T50 borduurt voort op het beproefde concept van een krachtig presterende 40 MP APS-C sensor en ondersteunende X-processor van de vijfde generatie aangevuld met de geliefde klassieke draaiknoppen en instelwieltjes. Nu echter ook met een apart instelwiel voor de creatieve filmsimulaties. Die behoef je nu niet meer eerst via het menu op te zoeken. Dat helpt in de praktijk om de werking van verschillende klassieke films voor foto en ook video daadwerkelijk te benutten.

Voor wie bedoeld?

De FUJIFILM X-T50 is in de eerste plaats bedoeld voor creatieve fotografen die hoogwaardige beeld- en instelprestaties eisen. Daarnaast kan je er tevens goed op 4K en 6K mee video-filmen. Tot de beoogde doelgroepen behoren straatfoto/videografen, reportagemakers, reisverslagen schieten en ook als een prima vakantiecamera. De prijstelling is gunstiger dan bij de top APS-C-modellen zoals de X-T5 en X-H2(S). De body is niet weerbestendig en heeft geen uitklapbaar (wel kantelbaar) LCD scherm.

Waarom niet eerst een X-T40 en wat gebeurt er met de X-T30II? FUJIFILM vindt dat de XT-50 een dermate ervarings- (het eigen foto-DNA) en creatieve stap is dat er gewoon een generatie wordt overgeslagen. Een revolutionaire nieuwe insteek met een flinke prestatieverbetering. En de X-T30II blijft als goedkopere instapper gewoon leverbaar.

Krachtblok

Het hart van de FUJIFILM X-T50 body bestaat uit de hoogwaardige combinatie van een alweer vijfde generatie 23,5 x 15,7 x mm

40,2 MP X-Trans CMOS HR beeldsensor en X-Trans beeldprocessor. Dit krachtblok voor APS-C vonden wij ook al bij de X-H2(S)-familie en de X-T5. De beeld-, AF- en OIS-prestaties van de X-T50 zijn dan in de praktijk gewoon gelijk aan die van de X-T5.

Het gaat zoals gezegd om een 40,2 Megapixel back side illuminated CMOS-sensor met relatief grote photosites (de lichtgevoelige plekjes op het sensoroppervlak). Opmerkelijk zijn de Megapixel High Resolution opbouw met geoptimaliseerde Microlenzen, High Quality D/A converter en de standaard ISO 125 gevoeligheid. Verder een optimale Signaal /Ruis verhouding, snelle uitleessnelheid en laag stroomverbruik.

De X-TRANS CMOS 5 HR sensor heeft 3.33 miljoen. PDAF pixels in plaats van 2.16 miljoen ten opzichte van de X-TRANS CMOS 4. Hierdoor kan beter scherp gesteld worden op fijne structuren zoals dierenhuid, gras of bomen.

De X-T50 betreedt hiermee het domein van de HIRES 40MP opnamen, 4-6,2K video, razendsnelle intelligente AutoFocus met subject tracking en vooral ook de beschikbaarheid van een breed scala aan creatieve opnamestijlen. Bij dat laatste kiekjes, landschappen, portretten, natuur, streetshots en de reeds genoemde FUJIFILM filmsimulaties. Kortom definieer jouw eigen creatieve grenzen opnieuw tegen een hoge kwaliteit bij foto en videobeeld, AF, IOS en interne beeldbewerking. Aardig is dat de beeldsensor met behoud van een voldoende hoge kwaliteit digitaal kan inzoomen. Een converterwerking van naar keuze 1,4 met nog 20MP of 2 keer met nog 10MP. Handig als je onvoldoende telecapaciteit bij je hebt. Bij foto nog zeker voldoende tot respectievelijk A3 en A4 prints. Bij video geen enkel probleem.

Bediening en het filmsimulatiewiel

De klassieke FUJIFILM-adept zweert bij de externe instelknoppen en draaiwieltjes op de body. Daarmee verschijnen zowel het intuïtieve bedieningsgevoel als de klassieke analoge ervaring van weleer op de moderne spiegelloze hybride systeemcamera. De X-T4 en X-T5 zijn daar in de praktijk beproefde voorbeelden van. Het overigens zeer goede instelmenu komt daarbij in de praktijk op de tweede plaats.

Ook de X-T50 heeft deze bedieningselementen: Een draaiknop voor de sluitertijden en A. Typisch voor FUJIFILM camera’s. Deze knop is gecombineerd met een schakelaar voor automatisch en handmatig opnemen. Heel gewild is de fysieke draaiknop voor de belichtingscompensatie. Daarmee kan je als foto/videograaf in een oogopslag zien hoe het er voor staat met de aangepaste belichting. Er zijn twee aanvullende keuzewieltjes, een aan de voorzijde en een aan de achterzijde van de handgreep. Rechts bovenop vind je de ontspanknop gecombineerd met de aan/uit-schakelaar.

De X-T50 heeft geen PSAM-knop. Deze functies zitten onder de drive-toets en verder de keuze via de menutoetsen en/of het joystickje. In de praktijk werkt zulks wat minder handig. In plaats van een PSAM-draaiknop heeft de X-T50 body nu een draaiknop om uit de verschillende FUJIFILMfilmsimulaties te kunnen selecteren. Een droomwens voor de creatieve fotograaf en ook wel videomaker (weer eens wat anders dan LUT en V-Logs). Standaard zitten er al zeven van de beschikbare filmkeuzes onder deze draaiknop. Je kunt er nog drie voorkeuzen bij programmeren. De rest van de filmsimulaties blijft verder onder de menuknop zitten. Dan de overige bedieningstoetsjes. Die zijn allen nu wat groter en dikker uitgevoerd en klikken duidelijk voelbaar in. Er zijn toetsen voor het drivemenu, het terugkijken, het vuilnisbakje, de gecombineerde menuconfiguratie (Menu&OK), joystick, AFON, AEL, DISPBack en QUICK-menu. De toets voor het snelle menu zit nu op een betere locatie en is dieper geplaatst op de handgreep. Bij andere FUJIFILM-modellen werd deze Q-toets nogal eens per ongeluk ingedrukt. Er is geen aparte rode toets voor record bij video.

De X-T50 body

Het eerste dat opvalt aan de nieuwe X-T50 behuizing zijn de afgeschuinde topplaat en meer afgeronde body. Dat maakt de bediening met de externe toetsen en wielen comfortabeler. De handgreep is voelbaar ergonomisch verbeterd: Dikker en dieper. Tevens blijft het camerahuis lekker compact en licht. Te weten 123,8 x 84,0 x en 48,8mm (B x H x D). Allemaal net wat dunner dan bij de X-T30II. Het gewicht is met 438 gram licht toegenomen.

De handgrip ligt rechts een stuk beter in de hand dan bij de X-T30II. Dankzij de 0,62 maal vergrotende 0,39 inch OLED elektronische zoeker met 2,36 miljoen gekleurde dots houdt de foto/videograaf goed zicht op het beeld en info. Er zijn betere EFV’s maar die van de X-T50 mag er voor deze prijsklasse best wezen. Het touchscreen LED-scherm is een 3 inch tilttype met 1,84 miljoen gekleurde dots. Blijft ook bij wat meer licht redelijk zichtbaar. Ten opzichte van de X-T30 voorganger is dit touch-screen wat dunner en ligt iets dieper in de camerabody.

Hoera er is een kleine uitklapbare e-flitser aan boord. Die kan toch best van pas komen bij donkere opnamesituaties en het invullen van schaduwen. Er is één UHS-II kaartsleuf voor een SD-kaart. Die zit onder een klepje in de bodemplaat naast de accu. De LithiumIon-accu is de WP-W126 met een capaciteit van 1250 mAh. Goed voor een dikke 300 foto’s. Een optionele reserveaccu en oplader zijn aanbevolen.

Bij de aansluitingen USB en HDMI beiden in Mini en een 3.5mm mic/remote-connector. Hoofdtelefoon met adapter. De connectivity is geheel op standaard met Bluetooth en Wifi. De FUJIFILM X-app voor besturing op afstand, foto’s vanuit de camera laden en firmware-updates werkt eenvoudig en betrouwbaar. De X-T50 body is leverbaar in drie kleuren: Zwart, zilver en houtskool.

AF en IBIS

De X-Processor 5 bedient de geavanceerde AutoFocus op haar wenken. Snel, accuraat, slim in het herkennen en anticiperen plus tracken op hetgeen dat er (mogelijk) komen gaat. Snel bewegende objecten vormen geen probleem. Er is een instelbare detectie van het soort onderwerp. Zoals verwacht tevens de nieuwste Algoritmes voor Tracking performance, Face/Eye detection AI Deep learning en Onderwerp detectie AI Deep learning.

Het IBIS (interne beeldstabilisatie)-systeem is opnieuw verder verbeterd. Nu met maximaal 7 stoppen winst. En nog kleiner en lichter dan de FUJIFILM IBIS al was. Dit geavanceerde stabilisatiesysteem combineert de beeldinformatie van zowel de Gyro Sensor als van de beeldsensor zelf voor het compenseren van zelfs minuscule of hoogfrequente bewegingen. In de praktijk functioneert dat allemaal heel goed bij lange sluitertijden, lange brandpunten en ongewenst bewegende camera’s. Vooral ook bij matig tot weinig omgevingslicht.

De creatieve filmsimulaties

Een van de aantrekkelijkste specificaties van de X-T50 is de aparte instelknop die de FUJIFILMfilmsimulaties direct oproept plus een directe weergave daarvan op het viewerscherm of in de zoeker. Dat nodigt meteen uit tot optimaal creatief gebruik!

Alle 20 filmsimulaties worden uitgevoerd door snelle hoogwaardige algoritmen ondersteund door de X-Trans 5 beeldprocessor. Zij zijn zowel toepasbaar bij foto als video. Er is keuze uit Provia Standaard, Velvia Vivid, ASTIA Soft, Classic Chrome, REALA ACE, Prog Neg Hi en Standaard, Classic en Nostalgic Negative, ETERNA Cinema en Bleach By Pass, ACROS (fotozwartwit en met een geel, rood of groen filter). Idem voor gewoon zwartwit met dezelfde filters en Sepia. De nu aparte keuzeknop voor de filmsimulaties nodigt echt uit tot het creatief experimenteren. Voorheen bleven deze FUJIFILM simulaties, behalve voor de fijnproevers en kennis, vaak ongebruikt op de achtergrond.

Fotografie

Je kunt kiezen uit een mechanische en elektronische sluiter. Mechanisch gaat van 1 t/m 1/4.000ste seconde met Bulb en T. Elektronisch haalt de camerasluiter wel 15 minuten tot 1/180.000ste seconde. De burstrate bedraagt mechanisch 8fps en elektronisch 20 beelden per seconde. De witbalans werkt behoorlijk goed. Dit zowel geheel automatisch, met voorkeuze op de hand en ondersteund door AI. Er zijn diverse aspectratio’s (meer dan bij de X-T30II): 3:2, 16:9, 4:3 en 5:4. Behalve JPEG en RAW is nu ook het nieuwe 10 Bit HEIF-formaat aan boord. Het ISO-bereik is naar keuze 125-12.800 of 64-51.200. Tot ISO 1.600 en zelfs 3.200 zien de geschoten beelden er nog best goed uit. En de signaalruisverhouding is lekker laag.

De met de FUJIFILM X-T50 gemaakte foto’s zijn om de vingers bij af te likken. Super scherp, heel gedetailleerd, fraaie natuurlijke geliefde FUJIFILM-kleuren en een aangenaam ruime contrastrange. Het Smooth Skin-effect werkt mooi en natuurlijk. Het grain-effect geeft een vleugje korrelnostalgie. En Color Chrome knalt er spetterend uit. Daarnaast nog een aantal andere creatieve filters. Bij de Bracketing beschik je over de opties ISO-gevoelig DR-gevoelig en Focus. De HDR (200%, 400%, 800% en 800%+) werkt naar behoren.

Wie een hogere resolutie wil kan een samengestelde opnamen tot 100 Mps maken. Opmerkelijk is de mogelijkheid om drie opnamen in de basiskleuren RGB te schieten. Het tilt touchscreen maakt het vanuit een hoog- of laag standpunt fotograferen een stuk comfortabeler.

Videoprestaties

Bij video bedraagt de maximale resolutie 6.2K op 30 P bij 4:2:2 YUV. Desgewenst ook op 12 Bit Apple ProRes of Black Magic RAW extern uitsturen (HDMI) naar een SSD of recorder. Voor de doorsnee videograaf zal echter een hoogwaardige 4K (UHD en DCI) op 60P en 10 Bit intern al meer dan voldoende zijn. Uiteraard zijn ook 4K HQ en de framesnelheden 24, 25, 30 en 50 voor 4K en FHD beschikbaar. Voor de liefhebbers van highspeed 120-240 beelden per seconde in FHD. De opslagformaten en het encoderen omvatten .MOV en MP4 in H.264 Long GOP en H.265 Long GOP. Bij 6K op 30P is er een lichte crop.

Het dynamisch bereik valt relatief hoog te noemen voor deze cameraklasse. Er zijn twee F-Logs: De standaard F-Log met 12 stops voor ISO 500 en hoger. En F-Log2 met 13 stops voor ISO 1.000 en hoger.

Handig (voorkomt fouten) is het rode beeldkader als de recordfunctie gestart is. Hetzelfde geldt voor een in een cirkel aftellende video zelftimer. Er valt weinig rolling shutter te bespeuren. Welkom is de Touch Subject Tracking AF. Tik op het touch-screen het gewenste object aan de intelligente focussering koppelt hieraan vast. Daarmee verlies je ook snel bewegende onderwerpen niet snel uit de focus.

De maximale continue opnameduur is circa 1 uur. Dat haalt de LithiumIon-accu dan ook net. Neem in ieder geval een extra vers opgeladen exemplaar mee. Met Frame.IO zet je de opgenomen clips en foto’s snel en comfortabel in de Cloud. Over de opnamekwaliteit zijn we bij deze FUJIFILM X-T50 dik tevreden. Je mag er mee gezien worden in 4K en uitsneden van 6.2K. Jammer is dat het touchscreen niet uitklapt. Het met de eigen microfoons opgenomen regelbaar geluid is lang niet slecht. En de gedoodverfde toevoeging is: Met een externe microfoon nog een flink stuk beter. Wennen is dat je de videomodus via het drivemenu dient te activeren. Werkt goed als je alleen filmt maar beperkt bij het schakelen tussen foto en video.

Praktijk en conclusie

Inderdaad is de FUJIFILM X-T50 een ideale reis-, reportage- en vakantiepartner. Met name voor de rondtrekkende fotograaf maar ook de videomaker komt met deze hybride APS-X systeemcamera goed aan zijn of haar trekken. De beeldkwaliteit ligt op het niveau van de X-T5. En de nieuwe simulatieknop nodigt uit tot daadwerkelijk creatief experimenteren met verschillende typen films.

Wij probeerden de FUJIFILM X-T50 grondig uit in het Louwman automuseum in Den Haag. Daarbij werd graag gebruik gemaakt van de belichtingscorrectie en de nostalgie filmsimulaties. Prijstechnisch is dit kleinere broertje van de X-T5 een goede koop voor wie de extra mogelijkheden van de hogere FUJIFILM APS-C goden niet nodig heeft.

Fujinon Super EBC 16-50mm F 2.8-4.8

Met de komst van de 40,2 Mp X-Trans 5 CMOS beeldprocessor werd het tijd voor een nieuwe standaardzoom die een dergelijke hoge resolutie aankan. Dat is de nieuwe asferische Fujinon Super EBC 16-50 mm F 2.8-4.8 LM WR. Dit objectief voorziet behalve de hoge optische resolutie tevens in een lichter gewicht en spatwater/stof dicht. Er is geen eigen OIS aan boord van dit standaard zoomobjectief. De IBIS in de camerabody kan dat net zo goed.

Het zoombereik is vergeleken met 35 mm kleinbeeld 24-75 mm. Prima voor de te maken reportages en tripverslagen. De optische bouw omvat 11 Elementen in 9 groepen, 3 ED lensdelen, 3 Asferische lensdelen en een 9 bladig diafragma. De Bokeh is aangenaam rond. Het objectief is lichter (240 gram) en wat compacter dan de 18-55 mm voorganger. Bovendien nu ook meer gericht op video. Welkom is dat het zoomen nu intern gaat waardoor het objectief zich niet verlengt. In de praktijk is de Fujinon Super EBC 16-50mm F 2.8-4.8 een uitstekende performer die uit 40MP en 4/6K haalt wat erin zit. De lichtsterkte is bij 50 mm enigszins aan de krappe kant.

Prijzen & Info