Review: Fujifilm X-T5 APS-C systeemcamera

Body en nieuwe specificaties

Op het eerste gezicht zijn er qua uiterlijk nauwelijks wijzigen ten opzichte van de X-T4. Behalve dat er nu X-T5 opstaat. Die zijn er echter in de afwerking en bedieningscomfort beslist wel. De bekleding is in een fijnere ‘korrel’ uitgevoerd en oogt mooi diepzwarter. Er is een handgreep waarvan de hoek net wat scherper en hoger doorloopt. Dat verhoogt het ergonomisch gevoel in de hand. De ontspanknop ging wat naar voren zodat deze voor de vinger net wat makkelijker te bereiken valt.

Ook de instelwieltjes voelen beter aan. Dat voor de belichtingscompensatie is licht verlaagd zodat de duim er beter bij kan. De overall indruk is een net wat modernere stilering. Het zit hem in de details die er toch toe doen. Wel een wat grotere verandering betreft het drie inch met 1,84 Megadots LED viewerscherm. Qua beeldvorming weer net beter dan de voorganger. Het scherm beweegt over drie kantelbare assen en is niet meer uitklapbaar.

De zoeker is nu een 3,6 Megadots OLED-type met een 0,8 maal vergroting en 100 fps verversing van het beeld. En prima EVF doch niet op het topniveau van de X-H2-serie. De kunstmatig intelligente AF herkent gezichten, ogen, dieren en nu ook fijne structuren zoals gras, boombladeren en haren. De techniek is 100% fase contrast en er is een gevoeligheid van -7 EV. Heel accuraat voor een beeldresolutie van 40Mp. Daarnaast ook detectie van bewegende objecten zoals vliegtuigen, fietsen, auto’s en treinen. De AF van de X-H2S scoort in de praktijk hoger maar daar betaal je dan ook een stuk meer voor.

De IBIS werd kleiner qua constructie en slimmer. Er zijn een goedwerkende boost en DIS aan boord. Die DIS elimineert onder andere blurring bij fixed-point shooting met groothoekobjectieven.

Verder noemen wij twee UHS-II SD-kaartsloten (er is geen CFExpress), 3.5 minijack voor de microfoon, 2.5 mm voor de afstandsbediening, USB-C met adapter voor de hoofdtelefoon en MicroHDMI. Voor Bluetooth is er een duidelijke indicatie. Als accessoire zijn twee handgrepen leverbaar. Eentje voor het gebruik bij grotere objectieven. Em een eentje voor streaming connectivity.